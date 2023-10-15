我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列宣布準備發動「重大地面攻擊」 海陸空三軍齊發

流感、RSV開始蔓延全美 醫師籲：萬聖節前打好疫苗

CCHP華人保健提供聯邦計劃Medicare15日開放登記

工商訊
CCHP 華人保健計劃與多個醫療集團合作，提供超過7000名家庭醫生、專科醫生及其他醫療提供者供會員選擇。如果符合資格，投保人每年還可最多獲得720的津貼。
CCHP 華人保健計劃與多個醫療集團合作，提供超過7000名家庭醫生、專科醫生及其他醫療提供者供會員選擇。如果符合資格，投保人每年還可最多獲得720的津貼。

聯邦保健計劃（Medicare）的年度開放登記期於10月15日開始，這是大多數聯邦保健計劃會員唯一可以加入或更換計劃的時機；登記期將於12月7日截止。因此，合資格人士應盡快行動，否則錯過了這個時機就需要等待到明年。

由舊金山及帝利市東華醫院擁有的CCHP華人保健計劃有近40年的社區服務經驗，是唯一專為華人社區度身訂做的醫療計畫。在美生活的華人選擇一個真正了解華人需求的醫療健保計畫非常重要。

(CCHP)華人保健計劃支持本地設施以及促進地區的就業機會，關心華人社群的健康需要及所服務的社區特點。其提供的聯邦保健優惠計劃為會員的日常生活帶來很多福利。例如，增加會員的食品雜貨津貼及非處方藥物津貼。如果符合資格，投保人每年還可最多獲得720元的津貼。

CCHP這樣的本地計畫還可以為投保人日常生活提供其它福利，例如，原始聯邦保健計劃未涵蓋的D部分藥物保障以及針灸服務及就診交通接送等，該計畫都能提供，以確保投保人健康及福祉得到照顧。

不少醫療保險的運作方式可能令人感到困惑，包括如何選擇醫生、醫療集團或健康計畫的選項等等。有些誤區會令人費煞思量，比如有些廣告詞說到：「我們的醫生隸屬於某個特定的醫療集團」，但其實這並不意味著這位醫生只為該集團工作。在大多數情況下，醫生可以同時與多個不同的醫療集團合作，有時甚至是互相競爭的醫療集團。以上這都是正常的商業運作方式。

CCHP與多個醫療集團合作，包括：Access、Jade及Hill Physicians等，提供超過7000名家庭醫生、專科醫生及其他醫療提供者供會員選擇。這些醫生的多樣性選擇幾乎代表了我們社區中所有最優秀的專業醫療人士。

為幫助民衆更好地理解計畫，CCHP提供了一些資源供參考，包括：Medicare.gov、HICAP(健康保險諮詢及宣傳計畫)及CCHRChealth.org(華人社區健康資源中心，415-677-2473)。

更加方便的是可以致電：1-888-681-3888(每週7天，上午8時至晚上8時)聯絡CCHP聯邦保健計劃專家，預約免費諮詢。友善的代表可以仔細解釋計畫內容，並解答任何疑問。

華人 醫療保險 福利

上一則

第13屆國際童玩節熱鬧登場 5千人齊聚享受台灣美食童玩

延伸閱讀

喬登捲土重來爭取出任議長 黨內分歧仍擺不平

喬登捲土重來爭取出任議長 黨內分歧仍擺不平
免費營養午餐計畫 農業部再擴及數百萬學生

免費營養午餐計畫 農業部再擴及數百萬學生
南加華人律師協會 追授劉成威終身成就獎

南加華人律師協會 追授劉成威終身成就獎
中醫公開「3大養生妙招」助身體健康 還能長命

中醫公開「3大養生妙招」助身體健康 還能長命

史卡利斯未獲足夠支持 退出眾院議長選舉

史卡利斯未獲足夠支持 退出眾院議長選舉

熱門新聞

案發當天使館外面的警員與警戒線。（記者李怡╱攝影）

舊金山中國領事館襲擊案嫌疑人身分曝光

2023-10-12 13:19
華裔Stanley Zhong自幼展現電腦天賦，但是申請多所大學CS專業被拒。(受訪者提供）

兒獲Google職位 申請多所名校卻落榜…華生父盼大學提高錄取透明度

2023-10-13 20:20
一輛汽車闖入中國駐舊金山總領事館，警方在現場辦案。（路透）

「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊

2023-10-09 20:54
矽谷南灣Westfield Valley Fair 購物中心內的精品店Gucci日前被五名嫌犯搶劫。（SJPD提供監視畫面）

治安敗壞 矽谷南灣精品店Gucci被搶劫

2023-10-11 17:26
有居民表示，輪胎沒有打斜緊靠人行道的汽車是舊金山破窗竊賊的主要目標。（電視新聞截圖）

輪胎沒打斜緊靠人行道 成舊金山竊賊目標

2023-10-10 12:33
英偉達執行長黃仁勳電郵告訴員工，公司一名以色列員工被哈馬斯綁架。（記者葛歆睿／攝影）

黃仁勳：Nvidia以色列員工 被哈瑪斯綁架

2023-10-12 12:57

超人氣

更多 >
3生肖10月中下旬徹底轉運 橫財入庫、財星降臨 屬雞存款暴增

3生肖10月中下旬徹底轉運 橫財入庫、財星降臨 屬雞存款暴增
男星驚爆被騙婚 辦完婚禮才知「老婆配偶欄是美國人」

男星驚爆被騙婚 辦完婚禮才知「老婆配偶欄是美國人」
BTS Jimin炫耀Jin送錢包當生日禮 打開竟有2個月薪水

BTS Jimin炫耀Jin送錢包當生日禮 打開竟有2個月薪水
「終身不忘情」 蔣中正日記自述戀癡李子青

「終身不忘情」 蔣中正日記自述戀癡李子青
紐約法拉盛「擺攤賣條紋鱸魚」 遭收繳並開罰

紐約法拉盛「擺攤賣條紋鱸魚」 遭收繳並開罰