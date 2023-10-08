Sophie Tsang分析矽谷十月市場動態及新上市物業

位於2180 Alameda De Las Pulgas, Redwood City開放預約參觀。

隨著夏季的結束，房地產的交易活動隨之增加。近期貸款利率 出現小幅上漲，預計聯準會年底前將會再次升息。這一預期的調漲已經納入房屋抵押貸款利率之中，有很多人認為，房貸利率要到明年四月或五月，才會開始下降。

在灣區 大多數地區售價低於2百萬美元的房產，以及某些地區低於3百萬美元的房產，仍然吸引了大量關注。有趣的是，房地產市場並沒有完全反映出整體經濟狀況，尤其是在灣區。

與聖塔克拉拉縣相比，聖馬刁縣目前的房屋庫存水平較高。在聖塔克拉拉縣，目前的房屋庫存約為去年同期的60%，而在聖馬刁縣，則接近80%。房屋庫存不足直接影響了收到的出價數量。預計房屋庫存水平在未來短期間內不會發生重大變化。

本週要向讀者們介紹兩件新上市的物業，訂價同樣都是249萬8000元。請千萬不要錯過這個打造屬於自己的天地的絕佳機會。

Sophie Tsang電話聯繫預約到現場參觀。電郵：[email protected]，電話：650-687-7388。

第一件住宅位於3413 Rose Rd, Palo Alto, CA 94303，生活面積有1683平方英呎，規劃了3間臥室和2套衛浴。這棟獨立家庭房提供了一塊完美的畫布，可以重新打造夢想家園。地點就位於美麗的Palo Alto Family YMCA對面，走出家門口就可以使用便利設施。生活機能便利，靠近充滿活力的市中心購物區，還有各種餐廳、咖啡館和藝廊。

喜歡戶外活動的人來說，只要走幾步路即可抵達Mitchell Park以及圖書館，沉浸在公園的寧靜之中，或是在圖書館閱讀好書放鬆身心。Palo Alto的生活將自然美景、文化多樣性和技術創新獨特地融合在一起。

第二件住宅位於2180 Alameda De Las Pulgas, Redwood City, CA 94061，生活面積有2440平方英呎，規劃了4間臥室和2套半的衛浴。位於Redwood City與Atherton/Woodside的交界，佔地有1萬6000平方英呎之大，寬敞的客廳，有座溫馨舒適的壁爐，營造出放鬆和娛樂的完美氛圍，理想的平面動線；正式餐廳也可做為娛樂之用，超大廚房為烹飪創作提供充足的空間。