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百齡園 百祥園 百恩園 重陽生前預購優惠活動

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秋高氣爽帶同家人登高掃墓拜祭先人。有心選購永恒之所的人士或孝子孝女，請把掌這次優惠機會。
秋高氣爽帶同家人登高掃墓拜祭先人。有心選購永恒之所的人士或孝子孝女，請把掌這次優惠機會。

秋髙氣爽，重陽節之際是敬祖追思，緬懹親人的傅承文化時節。在此期間San Mateo百齡園(Skylawn Memorial Park & Funeral Home)與Oakland百祥園及Hayward百恩園（Chapel of the Chimes）正聯合舉行重陽節生前預購優惠活動，可節省高達25%，優惠期至10月31日止。

同時聖馬刁市百齡園將於10月21日及22日(週六及週日）舉行重陽思親秋祭活動，一連兩天，於上午9時30分由舊金山天寶仙觀帶領誦經祈福，中午12時舞獅，下午2時天寳仙觀閉幕儀式，下午1時至3時30分還有淨蓮園巨型放風箏表演。

首300位來賓將獲得免費風箏一隻，免費午餐招待。現塲參加活動有機會贏取現金大利士，還有價值3888元的旅遊禮券一份。將於10月22日下午3時在百齡園Facebook直播抽獎。爲了方便前行，特別在屋崙市，三藩市及南灣設有免費巴士接送，客滿為止。另外，百恩園 (Hayward)於10月21日（周六）上午10時在純陽精社帶領下誦經祈福，免費茶點招待。

百齡園及百恩園均設有先人牌位，可將先人摰親名字放上，請參閱刊登在世界日報的廣告，填寫表格後傳真至：650-358-9046，或到網址：skylawn.com或hayward.chapelofthechimes.com遞交。

在重陽思親秋祭期間，San Mateo百齡園與Hayward百恩園及Oakland百祥園同時舉行大優惠。

San Mateo百齡園提供多種特選土葬或火化福位：預購一幅可享15%折扣，預購二幅可享20%折扣，預購三幅可享25%折扣。預購特選家族墓園可享25%折扣優惠，永生園特選立碑園區限時特價由1萬5888元起，木蘭花園平碑福地限時特價由1萬888元起，雙層墓穴福地限時特價1萬888元，平碑園景福地限時特價8888元。另外，預購殯儀服務或商品可享高達20%折扣優惠，預購可享24個月利息回贈60天延期付款等優惠。

Hayward百恩園提供多種特選傳統土葬或火化福位，優惠包括買三送一，預購特選家族墓地可享有25%折扣優惠，預購殯儀服務或商品可享高達20% 折扣優惠，預購可享24個月利息回饋60天延期付款等優惠。

百祥園（Oakland)預購優惠包括不同款色的花崗岩火化紀念福位可享25%折扣，預購特選玻璃面骨灰紀念福位可享20%折扣。 預購殯儀服務高達25%折扣優惠。

由於各園的優惠各異及有不同的條件限制，歡迎前往各園區查詢各項優惠折扣詳情，查詢請電：1-888-812-6613。San Mateo百齡園位於：Hwy 92 at Skyline Blvd., San Mateo, CA 94402，Hayward百恩園位於32992 Mission Blvd., Hayward, CA 94544，Oakland百祥園位於4499 Piedmont Avenue Oakland, CA 94611。

舊金山 屋崙 世界日報

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