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麥當勞醬料陣容9日起再添兩款新口味 嘗鮮請早

工商訊

完美的醬料能使美食口口香濃，更添美味。美國麥當勞公司決定從10月9日起，再爲其精采的醬料陣容添加兩款美味新成員：

●麥當勞甜辣Jam Sauce：以帶有川香花椒的麻舌辣勁，加上cayenne紅辣椒粉的勁辣，再配以蘋果醋秘製而成的濃稠紅辣椒醬汁。

●主厨推薦與甜辣Jam Sauce最般配的餐點：Sausage McMuffin with Egg, Bacon, Egg & Cheese Biscuit, Hash Browns, 黃金炸鷄塊（Chicken McNuggets®）,以及麥當勞聞名世界的薯條。

●麥當勞Mambo Sauce：這款以番茄為底料，甜中帶辣，且帶著醋香的一款醬料，其靈感來自首府華盛頓的地區性Mambo Sauce。

適合搭配的麥當勞餐點，包括Quarter Pounder with Cheese, Hash Browns, 黃金炸鷄塊 ，以及聞名全世界的麥當勞炸薯條。

麥當勞美國市場營銷和顧客體驗首席官Tariq Hassan表示。「甜辣Jam和MamboSauce存在於風味和文化交會之處，是飲食文化、傳統餐廳和家中厨房的結晶」。

爲了慶祝新口味醬料的加入，麥當勞決定仔細聆聽麥當勞醬料鐵粉、餐飲内容創作者，聽聽他們在第一次嘗到滴醬、蘸酱、和一口咬下去時的真實反應。

麥當勞將在最新的市場營銷活動中與吃貨内容創作者@Mr.Eats305, @sharidyonne, @santanakeish, @misslegarda, @natelovlogs 和 @blackgirlsexploredc 合作，通過他們的社交頻道，聽聽他們對於甜辣Jam和MamboSauce的點評，和他們如何創造美味的搭配。

爲了向Mambo Sauce與華盛頓特區和芝加哥社區文化連接表示敬意，麥當勞公司將在10月 9日（周一）YouTube頻道上，首播醬料製造商、餐廳、小型企業主和粉絲如何持續支持Mambo文化的原創紀錄片，敬請期待。

也請麥當勞醬料粉絲們，自10月9日起光臨附近的麥當勞餐廳，將這兩款醬料與菜單做最完美搭配，享受美味極致的無限可能。

兩款新口味醬料只在全國參與活動的地點限期提供。售完爲止。

麥當勞 芝加哥 YouTube

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