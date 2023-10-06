Northwestern Mutual 財務顧問給您最佳的建議

在決定向朝九晚五的生活告別之前，是否早已著手儲蓄，並為退休後的生活開銷做好準備？

加州聖荷西的Northwestern Mutual財富管理顧問Jing李，給即將退休的讀者提供以下建議：

和伴侶詳談符合雙方的退休方案

越早開始與伴侶商討退休後的生活，就越容易商量出一個能夠同時符合雙方需要的方案。無論是旅遊，或是蒔花種地，夫唱婦隨才能共同享受快樂的退休生活。

計算一下退休生活的消費金額需要多少

例如社會安全給付、退休金 、年金等保證收入足以支付例如食物和住房等必要的生活開銷。通過投資 讓財富增長當然重要，隨時備妥現金儲備也同樣重要。

將社會安全給付最大化

在什麽時候和用什麽方式領取社會安全給付將決定一輩子的福利。如果在達到完整退休年齡後才請領社安給付，每推遲一年，領取的金額將成長百分之8，直到年滿70歲爲止。

減輕債務

退休前，需優先償還任何高利率債務，例如信用卡債務或是私人貸款。都應加速償還債務，以免在退休後受沉重債務拖累。

善用優惠稅務條例

如果已年滿50歲，可以在2023年額外存入7500元到大部分雇主提供的退休計畫，另外還可存入1000元到個人退休帳戶。只要負擔得起，請盡所能投資到享有稅務優惠的退休計畫。

為醫療照護開銷預做準備

年齡越大，醫療照護開銷會逐漸增加。所以預先做好計畫，確保能夠負擔這些開銷是非常重要的。如果雇主提供健康儲蓄賬戶（Health Savings Account，HSA），請考慮投入資金。該帳戶的醫療開銷免稅，未用盡的資金可以繼續存入下一年的帳戶，而且其成長同樣免稅。

同時也請別忘了在年滿65歲時，申請加入聯邦醫療計畫Medicare。

重新檢視自己的遺產計畫文件

根據自己目前的意願，更新生前遺囑、(醫療照護和財產)授權書、遺囑、信托、和指定受益人。

重視長期護理(Long-term Care)的重要性

聯邦醫療保險 Medicare並不含括長期護理。但任誰都沒辦法預測自己或是伴侶會在什麼時候需要長期照護。因為它會對己的退休計畫，影響甚巨，請務必和理財顧問提早商討，一旦出現長期照護的因應措施。

考慮投資年金

退休者面臨的最大挑戰，就是如何讓他們的儲蓄長久的延續下去。且終身不受市場波動影響，重點在於選擇適合自己狀況的正確年金種類。一位資深的理財顧問，可以幫助決定什麼樣的年金才是最正確的選擇。

定期檢視個人的計畫

在退休日期日漸接近時，應該定期與理財顧問會面，至少一年一次，以確保退休生活安穩無憂。

Northwestern Mutual幫助個人和企業達成財務保障已有超過165年歷史。

Northwestern Mutual在2022年財富雜誌500大（FORTUNE 500）公司中名列97，獲財富雜誌（FORTUNE）認可為2022年 「全球最受愛戴」的人壽保險公司之一。