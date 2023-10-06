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飛達教育佛利蒙新中心15日正式啟用多項限時優惠

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業界口碑卓著的升大學輔導中心，飛達教育（IVYMAX)，定期為高中升大學的學生舉辦各種講座。佛市新中心15日隆重開幕，有多項優惠活動，歡迎參加。
業界口碑卓著的升大學輔導中心，飛達教育（IVYMAX)，定期為高中升大學的學生舉辦各種講座。佛市新中心15日隆重開幕，有多項優惠活動，歡迎參加。

飛達教育佛市新中心，即將於10月15日（周日）盛大啟幕，為慶祝新中心啟用，飛達教育推出限時特惠狂歡活動。參與申請飛達教育獎學金的學生和家長將有機會獲得高達$20,000的獎學金計劃。蒞臨新址開業慶典的家庭還可獲得高達$3000的升學計劃優惠券。

當然，我們的一系列特色課程，如Franklin Research、AP輔導班、GPL實習以及After-school培訓班也都準備了特別優惠，此外活動當日還將現場為您提供1對1專業諮詢服務，期待您的蒞臨與參與！

飛達教育創始人魏昕先生深知教育百年大計的重要性，與畢業於斯坦福大學、耶魯大學、賓夕法尼亞大學、麻省理工等知名學府的數位教育專業人士共同於2004 年創立了飛達教育。致力於吸納各領域的菁英人才，特別注重教學及升學顧問團隊的建設。團隊成員包括各學科博士、ETS（美國教育考試中心）前閱卷人與命題人、著名大學面試官、經驗豐富的老師以及專業的營運人才。

隨著時間的推進，飛達教育的努力逐漸得到了認可和肯定。2018 年，飛達教育成功地被美國大學理事會認證為AP學分的授課地點，這標誌著飛達教學質量的又一次提升。

緊隨其後的2019年，飛達又獲得WASC SEP認證，並與著名的私立高中HBA合作，將WASC認證的學分課程引入到飛達的各個教學中心。此外，飛達教育再次成為美國奧林匹克數學競賽（AMC）指定考場。同時，我們還被美國大學理事會（College Board）指定為 AP 荣譽 學分課程以及 AP Capstone Diploma（證書）校區。這一系列的成就，是飛達對教育事業的熱情和執著的最好證明，我們堅信，只有持續地提升和完善，才能真正地為學生提供最好的教育。

許多人追求升學的完美包裝，瞩目應試課程培訓的豐富多彩。而飛達教育始終秉承魏昕先生的教育理念和前瞻視野，為下一代培養未來的菁英。

飛達教育帶領來自全球各地的高中生深入中國或尼泊爾等貧困地區，從事小額貸款、環境保護、農村公共健康以及孤兒院重建等公益項目，教育並培養他們成為有理想、有抱負、有社會責任感、有貢獻心的青少年。正是因為他的教育理念與不懈精神，許多學生最終如願進入常春藤等一流名校，並成為社會各界的領導人才。

飛達佛市新中心地址：41111 Mission Blvd #200, Fremont,CA 94539，網址：www.ivymax.com，郵箱：[email protected]，洽詢專線：510-898-8029傅老師。

教育 升學 耶魯大學

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