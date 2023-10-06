退休規劃藍海策略 迦得金融董教授講座分享

董天路教授「退休規劃與信託傳承」講座，內容精彩紮實，與每一個人息息相關，因此每次講座都座無虛席。

迦得金融教育機構總裁董天路教授，本周六(10月7日)將分上、下午兩場，在San Jose Country Inns免費「退休規劃與信託傳承講座，將與讀者分享退休傳承的藍海策略，您必須做好的三件事：

第一件，就是退休收入的規劃。首先，這場講座可以協助您將終身合法多領二十萬社安退休金 的策略，應用在您家庭的夫妻申領時機和方式。 此外，可以用不同年齡層的年金方案，來驗證甚麼樣的合約，可以產生最大化的終身保證收入。最後，這場講座將與您分享，每個家庭都可以避免加州新課的長照 稅，保護老了、病了，夫妻可以共享的長照福利，使您的資產可以受到保護的資產配置方案。

第二件，就是讓您知道並掌握，在經濟可能的衰退下，建構漲幅遠超通膨、下跌了也變上漲的投資 策略。

第三件，就是保護您自己和下一代，不因離婚、破產、訴訟而喪失財產的信託策劃。同時，做好傳承上一代的信仰和核心價值。

迦得金融教育培訓機構總裁董天路教授，為美國學院的退休規劃博士班，全球財務規畫師CFP、國稅局稅務師EA、遺產規劃師AEP、長照諮詢師CLTC、以及美國證管會註冊投資顧問RIA，將與您分享他所經手超過兩百件家庭退休與信託規畫的案例中，所積累到“如果十到二十年前就知道該有多好”的寶貴智慧與傳承經驗，保證讓您值回所花費的時間，現場並開放問題與解答。

七日周六聖荷西Country Inns (1350 N. 4th St, San Jose, CA 95112)上、下午10am和2pm兩場免費講座，講座訂位諮詢專線或簡訊：408－8878-578，408－爸爸吃飽-我吃飽。