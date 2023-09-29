企業名人錄／紐約人壽理財顧問蕭朱玲Julia Hsiao 入選美國Top 100頂級財務顧問 加州第一

蕭朱玲從最初單兵作戰，發展到帶領11個人的團隊。（蕭朱玲提供）

紐約人壽財務顧問蕭朱玲（Julia Hsiao） 今年再次入選美國「富比世雜誌」Top 100頂級財務顧問（Forbes Top Financial Security Professionals），在全國排名第11，在加州地區排名第1。 至今為止，她投身保險 理財服務業已有26年，自2021年該榜單開辦以來，蕭朱玲每年入圍，名次年年高升，今年更是躍升加州第一，成績亮眼。

蕭朱玲說，她最喜歡的一句話是「精益求精」（The best becomes betterevery day）。 就像她秉持的這份理念一樣，來美36年的蕭朱玲每天都在努力讓自己變得更好。畢業於台灣大學法律系的她，先是拿到了林肯法學院的法學博士，並積累了多年法律經驗，在事業蒸蒸日上的時候，蕭朱玲卻做出了改換跑道的選擇。她是個積極主動、外向樂觀的人，喜歡並且擅長主動去創造和引領事情的發展。由此萌生了轉行的念頭。在發現稅法是保險理財領域非常重要的一項後，她決定繼續學習深造專業，並在金門大學法學院拿下了稅法碩士。蕭朱玲每天穩紮穩打，充實自己，積累經驗，才成為了今天保險業務的領軍經紀人。 從最初的單兵作戰，發展至如今帶領11人團隊，狂攬業內多項榮譽。

蕭朱玲獲Lincoln Law School法學博士和Golden Gate University法學院稅法碩士。（蕭朱玲提供）

不僅連續三年獲選「富比世雜誌」全美Top 100頂級財務顧問，還自2009年起，十次選入百萬圓桌協會(MDRT)的頂尖會員(Top of the Table)。

「好的理財顧問就像是一名心理諮詢師，透過提出適切的問題來了解客戶的真實想法，建立信任。」蕭朱玲說。擁有多年財稅法律和理財經驗的她，因此能夠為客戶制定出綜合性更高的財務規畫，再依據市場起伏和個人的變化，每年定期檢視當初的規劃再作加強。

財富管理四點建議

蕭朱玲認為，人生依年齡可分為四個階段：30歲以前、30至60歲、60至80歲、80至100歲。 在不同階段的人生中，人們需面臨不同的挑戰與規劃需求。她必須做的，就是跟隨客戶一起成長，為客戶考慮問題。蕭朱玲給了四點建議。 「首先，提早規劃非常重要。」蕭朱玲說，許多人覺得自己剛剛踏入職場，不著急進行財務規劃，但如果有更多的理財知識，就可以更早積累財富。

蕭朱玲積極參與社區活動，多年來與本地社團一直保持良好互動關係。（蕭朱玲提供）

第二，許多人在做理財規劃時，會不斷改變自己的心意，到頭來還是在原地踏步。堅定自己的方向是非常重要的，只要真正經過理性的分析和研究後所做的決定，就不要再輕易改來改去，否則浪費時間又做不好投資 。

第三，要定期審視自己的策略。 蕭朱玲說，人生總會有各種各樣的意外和變化：生病、提前退休，也可能突然發財，甚至稅法作出了重大修改，應該跟隨變化而重新調正自己的策略 ，以達到更好的效果。

最後，不管作任何理財規劃，不應該只有一個方案。首先應該要做的就是為意外情況設立一個方案(What if plan) ，如果今天發生事情如何保護家人，之後再來考慮在沒有意外的情況下，財產如何累積。

在嚴長壽（圖右）的號召下，蕭朱玲於加入「國際公益平台文化基金會」。（蕭朱玲提供）

面對當前的經濟環境，蕭朱玲表示，我們首先要認知的是「唯一可以確定的就是不確定性」。 因此，最重要的是諮詢有經驗的理財顧問，協助以「領航者」的角色在不確定的環境中決定與掌控前進的方向，明確短期、中期和長期目標是什麼，然後去規劃路該怎麼走。

蕭朱玲推崇「理財金字塔」－先把保護資產計畫設定好，在金字塔底部部署「防禦型」資產，而在金字塔頂層，搭建少量「進攻型」資產，穩健獲利。 在不確定性下，「不要雞蛋放在一個籃子裡」，退可守進可攻很重要。 蕭朱玲特別強調，基礎要紮實，根基要穩固，步步為營，切忌任何「一夜致富」的想法。

投資理財的誤區

說起財務規劃，就是「對自己太過節約並不一定是正確的」。 蕭朱玲說，「在我們考慮把財產留給子女之前，首要的任務是確保自己的晚年生活不會成為他們的負擔。華人應提前規劃在人生最後一個階段，為自己的健康和幸福支付必要的費用，可能包括請人照顧或購買長期照顧保險。我們更應該思考把自己的財富合理地使用在自己身上，以確保自己的晚年生活品質。」留給子女的財產也未必會讓他們感到感激，不要留煩惱給他們更重要。

一個很普遍的問題是，華人父母一方面想要將財產留給子女，一方面又怕子女萬一離婚，財產會分給別人。 「雖然信託可以對財產起到保護作用，但它只是一個殼，最重要的是執行層面的問題。」蕭朱玲建議，不要將父母贈與的財產和婚姻財產混在一起，將受贈與的財產(separate property)和婚姻財產(community property)分開，例如子女應該使用個人的賬戶去管理受贈房子的孳息與費用等。

「還有一個迷思也很普遍，許多第一代移民想在年長後，回到台灣養老，僱用長照。但是一旦超過85歲，不止身體護理方面的問題，還有精神等各方面問題，需要家人時時跟醫生聯絡，溝通治療方案、復健方案等，還有管理財務。如果跟子女相隔萬里，在遇到這些問題時就很難。」

理財顧問會被AI 取代嗎？

隨著越來越發達的AI產業發展，蕭朱玲也表達了自己的看法。她說，從硬性標準的角度來看，AI確實可以提供客觀的數據分析和投資建議，但這樣的建議並不足以真正理解和反映客戶的需求，因為每個人的財務目標和情感需求都是獨特的。

例如，標普500的長期回報率在數字上來說高達9%，AI可能就會作此建議，但實際上做出這種決策，是忽略了長期投資的風險和金融心理方面的影響，或無預期的人生變化。相反的，財務顧問則能夠深入了解客戶的個人情況，可以提供更全面的視角，幫助客戶應對恐慌和市場波動，並制定更符合其整體財務目標的策略。

蕭朱玲表示，面對當前經濟環境的不確定性時，首先要明確的是「唯一可以確定的是不確定性」。（蕭朱玲提供）

除保險理財外，蕭朱玲今年的業務也擴展至財富管理投資服務「Eagle Strategies」，為客戶提供定製化方案以助客人實現財務目標，從減稅策略到慈善事業等各領域的建議，以及廣泛的投資計劃。與傳統的保險理財業務搭配後，產品選擇涵蓋1500個種類。此外，新增「The Nautilus Group」則是為資產2000萬以上高端客戶群作複雜的資產規劃，紐約人壽有30多位的內務律師和會計師提供免費服務。