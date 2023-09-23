蓮生活佛傳授聖觀音富豪法送你花一朵得新書

蓮生活佛於福證儀式中為新人披上紅色哈達。

蓮生活佛9月9日主持西雅圖雷藏寺一年一度的農曆七月阿彌陀佛超度大法會，傳授、灌頂聖觀音第一富豪法，發表新書「送你花一朵」，並為弟子們證婚、授菩薩戒與出家戒。蔡英文總統、賴清德 副總統、國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜、永齡基金會創辦人郭台銘及多位政界人士等來函祝賀。法會地點座落於North Bend的彩虹雷藏寺，來自世界五大洲的善信雲集，各領域的佳賓共襄盛會。

出家剃度儀式中，醫學 博士黃屹表示自己全部身心都想出家，蓮生活佛說，其實沒有身也沒有心，是法爾本然的出家。授菩薩戒儀式中，蓮生活佛勉勵大眾，菩薩是成佛之因，釋迦 牟尼佛五百世當菩薩才成佛，一心為眾生不為自己、拋棄私心去幫助眾生，就是菩薩。蓮生活佛在福證儀式中勉勵新人們平時多唸佛，祈願在佛菩薩的祝福下有圓滿的佛化家庭。

佛菩薩大慈大悲，有種種密法幫助眾生解除苦難，聖觀音天下第一富豪法即是其中之一。蓮生活佛開示，佛法中顯教是以戒定慧來息滅貪瞋癡，但密教另有因勢利導的方法，如維摩詰經中維摩詰大士所說「貪瞋癡也是佛法」。世人誰能完全不貪呢？想成為佛菩薩、想幫助眾生、想上天堂不下地獄，也都是貪。

而天下第一富豪法有兩個意義，第一個意義是成為佛菩薩，這是天上的第一富豪；第二個意義是在娑婆世界的短暫人生中成為人間第一富豪。所以，諸惡莫作，眾善奉行，更進而修持此法，定慧俱修，既能成就佛菩薩聖果，又能成為最富有的人，去布施幫助許多的窮苦百姓。

「送你花一朵」是蓮生活佛第296本著作，此花非指世間花朵，而是象徵著佛法的般若玄旨。昔年，佛陀在靈山會上拈花示眾，眾人不知佛陀用意，唯有迦葉尊者綻顏微笑，佛陀說，「吾有正法眼藏，涅槃妙心，實相無相，微妙法門，不立文字，教外別傳，付囑摩訶迦葉」，從此在中土大放異彩、成就者輩出的禪宗。

此書各篇章大多先以虛雲老和尚的生平經歷、證悟心要作為破題，然後蓮生活佛再給予提示解析。虛雲老和尚是清末民初人，持戒嚴謹，為禪宗法嗣、一代高僧，畢生磨難不斷，但始終堅苦卓絕，曾在泰國曼谷端坐不動入定9日，轟動全國，連泰王也受到驚動而前來禮拜。藉由蓮生活佛對虛雲老和尚種種事例與悟境的闡微，讀者將易於深入般若空性的堂奧，體認行住坐臥都是禪定，不被外境干擾，毫無邪思妄想，破除一切塵勞障惱，而得內心一片潔淨光明。