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庫市上海1號迎中秋套餐經濟實惠

工商訊
有機甜/鹹豆漿。
有機甜/鹹豆漿。

「迎中秋、慶團圓」，庫市最知名的上海餐廳「上海1號」特別推出「來就送」特大優惠，即日起，凡於上午10時至下午2時30分光臨用餐者，無論消費額多少，按用餐人數免費送豆漿及上海炸春捲（節假日除外），該店新推「積分換菜品」活動，也頗受食客們歡迎，詳細赠送辦法請洽「上海1號」，「來就送」優惠活動，將於9月30日截止，敬請把握良機。

該店為慶中秋佳節，所推出的團圓套餐，2人至10人，經濟實惠，囊括該店所有招牌菜式，歡迎即早預約訂席。介紹如下:

2至4人套餐-78元

酸辣湯、紅燒肉鹌鹑蛋、上海鹹肉菜、蒜香包口菜、糟溜鱼片、桂花拉糕。

4至6人套餐-138元

雞蓉玉米羮、燒划水、梅干菜扣肉、上海四喜烤麸、避風塘大蝦、蒜香雞毛菜、蟹粉豆腐、上海鹹肉菜飯、桂花拉糕。

8至10人套餐-248元

老鸭扁尖湯、江南葱油雞、糖醋排骨、咸蛋黄蝦、上海蟹豆腐、红燒黄鱼、乾煸四季豆、九台塔蘇子煲、江南第一蹄、孜然牛肉、上海粗炒麵、上海鹹肉菜飯、酒釀小湯圓。

為了擴大服務，上海1號已於即日起，推出正宗台式及上海點心，每日供應時間為上午10時至下午2時30分，早餐種類可謂應有盡有：有機甜/鹹豆漿、油條、甜/鹹飯糰、小米粥、大米粥、煎餅、韮菜盒子、川味醬肉包、上海肉粽、糯米燒賣、鮮肉小籠湯包、川味鮮肉小餛飩、薺菜大餛飩、開陽蔥油拌麵、紅燒牛肉麵、陽春麵、雞絲涼麵、牛肉捲餅、蔥油餅、老上海春捲等等。

「本幫菜」是上海菜的别稱，是江南地區漢族文化的一個重要流派。本幫菜以濃油赤醬、鹹淡適中、醇厚鮮美為特色。烹調方法以紅燒、煨、糖為主。上海1號的經典本幫菜非常正宗道地，松鼠桂魚、紅燒鱈魚划水、響油鳝魚絲、蟹粉豆腐、水晶蝦仁、本幫紅燒肉鵪鶉蛋、紅燒獅子頭、江南第一蹄、面筋塞肉、糖醋排骨等，皆是食家們的最愛。

名廚主理的上海1號餐廳，好吃的上海名點也非常多。鲜肉小籠包、蟹粉小籠包是每桌必點的弄堂小吃，煎的皮酥肉香汁濃的生煎包、蝦肉鍋貼、當滋滋出鍋時，伴隨著鍋氣，新鮮上桌，輕咬一口，肉香、油香、蔥香、芝蔴香全部交融於口中，這絕頂的美味，只有在上海1號才可以完全享受的到。

上海1號餐廳，不惜重金，禮聘宮庭大廚主理廚政，精湛的好手藝，歡迎您來嚐鮮。

餐廳特備豪華貴賓廳，沒有低銷，歡迎電話預約訂位。地址：19634 Stevens Creek Blvd., Cupertino，電話：408-255-1288，網址：Shanghai No.1。

上海1號特備豪華貴賓廳，沒有低銷，歡迎電話預約訂位。
上海1號特備豪華貴賓廳，沒有低銷，歡迎電話預約訂位。
蟹粉小籠包。
蟹粉小籠包。
上海炸春捲。
上海炸春捲。

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