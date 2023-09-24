矽谷2023年九月份房地產市場動態

這棟物業日前推出上市。佔地0.785英畝，有興趣打造夢想家園的買家請把握機會。

最近矽谷的高科技公司的裁員依然持續發生，某些程度也影響了房地產 市場。當人們就業時，經濟就會繁榮。地方和聯邦政府的壓力較小，因為他們需要向失業者提供較少的財政支持。但這也刺激了對大宗商品、能源、保險 以及許多其他相關行業的需求。此外，居住得好的人們可以擁有更健康的鄰里、社區、更好的心理健康、更低的犯罪率、更強大的家庭、更好的學校等等。

房地產行業僱用了數百萬人，而不僅僅是經紀和諮詢行業。想想建築、金融、保險、服務等。2021年，房地產行業貢獻了39億美元，佔全國GDP的近17%。（數據來自全國房地產經紀人協會）由於利率 較高和庫存較低，買家難以進入市場。預計明年利率將會降低。但不要等待它才購買，因為時機市場是一項不可能完成的任務。

美國每天都有超過10,000人年滿65歲，而這一數字將在2024年夏季達到約12,000人的峰值。39%的購房者是嬰兒潮一代，其中一半都是現金買家，而只有28%的購房者是千禧一代。根據市場觀察，典型重複購房者的平均年齡為59歲。

由於許多富人的壽命更長，一些財富轉移將會被推遲。一些財富轉移將被稀釋，以幫助支付日益昂貴的醫療保健費用。即使是5萬到10萬美元的遺產也可能會改變一些願意買房，但仍然一直在努力攢積首付的人的整個生涯軌跡。

本週我要向讀者們介紹一件新上市的物業，有興趣進行老宅翻新的客戶是不可錯過的好機會。這棟住宅的地址是263 Ferndale Way, Redwood City, CA 94062，座落在寧靜的環境中，距離280號高速公路僅4分鐘車程，距離紅木城市中心僅幾分鐘路程，也可輕鬆前往Edgewood Road和史丹佛大學。步行距離便可抵達公園和健行步道。

這件物業是一幢木屋式(cabin-style)的老建築，住宅有1,489平方英呎的生活起居空間，目前只有三間臥室和一套衛浴。基地是由三塊平緩的坡地所組成，佔地面積有0.785英畝，超過了34,000平方英呎。

所有公共設施一應俱全，無論是想翻新、擴建還是重新開始，這件物業都提供了多種可能性。有興趣的買家可以跟聖馬刁縣政府諮詢，如果未來土地要進行分割或是合併的相關問題；也可以在現有的木屋旁，建造生活面積超過4,000平方英呎超大住宅。紅木城(Redwood City)有幾家知名的科技公司，像是Oracle。