庫市 上海1號迎中秋套餐經濟實惠歡迎預約訂席

油條、甜/鹹飯糰。

「迎中秋、慶團圓」，一年一度的中秋佳節即將來臨，在這一天，遠在各地的遊子們，都會趕回家吃一頓團圓飯，位於庫比蒂諾的「上海1號」餐廳特別推出了中秋套餐，經濟實惠，囊括該店招牌菜式，歡迎即早預約訂席。

2至4人套餐-78元：酸辣湯、紅燒肉鹌鹑蛋酸、上海鹹肉菜、蒜香包口菜、糟溜鱼片、桂花拉糕。

4至6人套餐-138元：雞蓉玉米羮、燒划水、梅干菜扣肉、上海四喜烤麸、避風塘大蝦、蒜香雞毛菜、蟹粉豆腐、上海鹹肉菜飯、桂花拉糕。

8至10人套餐-248元：老鸭扁尖湯、江南葱油雞、糖醋排骨、咸蛋黄蝦、上海蟹豆腐、红燒黄鱼、乾煸四季豆、九台塔蘇子煲、江南第一蹄、孜然牛肉、上海粗炒麵、上海鹹肉菜飯、酒釀小湯圓。

為了擴大服務，上海1海已於即日起，推出正宗台式及北方早點，每日供應時間為上午10時至下午2時30分，大江南北早餐種類可謂應有盡有：有機甜/鹹豆漿、油條、甜/鹹飯糰、小米 粥、大米粥、煎餅、韮菜盒子、川味醬肉包、上海肉粽、糯米燒賣、鮮肉小籠湯包、川味鮮肉小餛飩、薺菜大餛飩、開陽蔥油拌麵、紅燒牛肉麵、陽春麵、雞絲涼麵、牛肉捲餅、蔥油餅、老上海春捲等等。

名廚主理的上海1號餐廳，好吃的上海名點非常多，鲜肉小籠包、蟹粉小籠包是每桌必點的弄堂小吃，煎的皮酥肉香汁濃的生煎包、蝦肉鍋貼、當滋滋出鍋時，伴隨著鍋氣，新鮮上桌，輕咬一口，肉香、油香、蔥香、芝蔴香全部交融於口中，這絕頂的美味，只有在上海1號才可以完全享受的到。

上海1號的本幫菜，更是有名，紅燒鱈魚划水、響油鳝魚絲、蟹粉豆腐、水晶蝦仁、本幫紅燒肉鵪鶉蛋、紅燒獅子頭、江南第一蹄、面筋塞肉、糖醋排骨等。

水晶蝦仁，堪稱上海第一名菜，滿盤蝦仁配料簡單，軟中帶脆，Q彈爽口，講究的是原汁原味、湯白汁稠。

松鼠桂魚也是著名的傳統菜式，桂魚経去去骨、剖花、炸製，外型呈現花瓣狀，再淋上糖醋汁，一口一個香，讓人停不了筷子。

紅燒肉鵪鶉蛋，鬆軟鹹香，雖是一道家常菜，欲考驗廚師的功力，要燒的肥而不膩，需要真功夫。

上海1號餐廳，不惜重金，禮聘宮庭大廚主理廚政，精湛的好手藝，歡迎您來嚐鮮。