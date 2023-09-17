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金麥純手工月餅/綠豆凸佳節期間最佳伴手禮

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金成立灣區37年，日日照顧矽谷人的三餐，服務親切的金麥員工，竭誠為您服務。
金成立灣區37年，日日照顧矽谷人的三餐，服務親切的金麥員工，竭誠為您服務。

隨著各大華人超市的貨架上，舖滿了各種口味的中秋月餅，矽谷人不難意會到，那個「月圓人圓餅飄香」的中秋佳節腳步近了。

在南灣開店已經37個年頭的金麥食品公司，在萬事萬物皆機器化的今天，仍然堅持遵循古法以純手工製作中秋月餅及綠豆椪，從有機餡料的翻炒研磨，到黃金比例的外皮敲模，處處可見老師傅的用心，精心烘焙出來的月餅，少油寡糖，入口香酥。如果湊巧趕上月餅出爐時間，還可以吃到熱騰騰的月餅，入口那瞬間散開的美味，味蕾舞動譲人幸福感爆棚。

金麥食品公司負責人在接受訪問時表示「每一年中秋月餅的上架，對金麥而言都是一個挑戰，正因為是純手工，每年老師傅就會對有機餡料及採買提出嚴格的要求，對餡料的比例配方及炒作的過程也是年年微調，力求做到完美，對於喜歡金麥中秋月餅的老顧客們，年年都能吃出驚喜，正是因為這裏的美味，出自匠人師傅們對手藝傳承的堅持。

今年金麥中秋月餅，口味有—蓮蓉、白蓮蓉、紅豆、棗泥、香芋、抹茶，粟子、黑芝麻核桃、鳳梨、鳳梨核桃、紅豆單黃、蓮蓉單黃、棗泥單黃、紅豆雙黃、蓮蓉雙黃、白蓮蓉雙黃、棗泥雙黃、以及素伍仁等近20種口味。

提到金麥月餅，不能不提的就是金麥招牌美食綠豆凸了，金麥綠豆凸個大料足，薄薄的酥皮內，包裹著濃郁香醇的餡料，一口一個香，由於需求量大，不必等中秋節，每逢周末都可以買的到。綠豆凸有甜及半鹹甜二種，鹹的口味內含現炒的滷肉，二種口味雖然口味不同，但一樣新鲜好吃。

今年的中秋節是9月29日（周五），走親訪友時，請不忘帶上一盒金麥月餅或綠豆凸保證大受歡迎。

金麥七日營業，訂購專線：408-255-2221，地址：19675 Stevens Creek Blvd., Cupertino CA。

金麥月餅純手工製作，新鮮好吃，送禮自用兩相宜。
金麥月餅純手工製作，新鮮好吃，送禮自用兩相宜。

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