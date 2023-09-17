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朵雲軒秋季拍品舊金山19~20日公開徵集

工商訊
煙江疊嶂圖 - 張大千。
煙江疊嶂圖 - 張大千。

上海朵雲軒拍賣公司美國公開徵集將於9月19日（周二），在舊金山機場水岸萬豪酒店(San Francisco Airport Marriott Waterfront )舉辦「朵雲軒2023秋季拍賣公開徵集」活動，徵集中國歷代名家書畫、名人信劄、文玩雜項、金石碑帖等拍品

自1993年由謝稚柳先生為朵雲軒敲響中國藝術品拍賣第一槌。至此開啟了中國藝術品市場的新紀元。30餘年來朵雲軒在全球各地藝術家與藏家的支持下，創下了諸多佳績，眾多拍品價格屢創新高，已經成為中國大陸標誌性的藝術品拍賣公司之一。

百年老字號朵雲軒成立於光緒二十六年（西元1900年），作為一家老字號的藝術品經營企業，朵雲軒致力於中國歷代書畫的發展，堅持將高品質、優秀的藝術品帶給藏家。其中近現代名家張大千、齊白石、傅抱石、徐悲鴻、劉海粟、林風眠、吳冠中等在朵雲軒拍賣公司的表現尤為突出，精選的藏品屢創拍賣紀錄。齊白石《高立千年》成交價8050萬、張大千《煙江疊嶂》5232.5萬《晴麓橫雲》3105萬、徐悲鴻《柳蔭三駿》2016萬、劉海票《黃山雲海》3852.5萬。在這些高價拍品的背後正是多年來各地藏家對於上海朵雲軒拍賣公司的支持與信賴。

 

海派書畫作為上海的藝術經典與特色一直都是朵雲軒重點推薦與發展的對象。吳湖帆、謝稚柳、陳佩秋、唐雲、程十髮作為海派的代表，拍賣紀錄屢創新高。在朱昌言先生珍藏系列專場中《四季花開》、《荷花鴛鴦》、《南山一望松》等上千萬拍品不計其數。吳湖帆《萬松金闕》更以4945萬元的高價刷新紀錄。除此之外，古代書畫珍藏同樣奪人眼球，董其昌、文徵明、沈周、八大山人、王譯等諸多千萬級的名家大師真跡也為朵雲軒錦上添花。文微明《溪山清卷》7475萬、陳洪綬《花鳥草蟲冊頁》4577萬、徐渭《雜花卷》3277.5萬等。

近來，書法與名人信劄的拍賣價格在朵雲軒同樣屢創新高。朵雲軒先後推出過「彭城珍藏」、「張大千致友人書信」等一系列名人信劄拍賣。孫中山、胡適、魯迅、弘一、郭沫若等書法藏品拍賣成交價皆轟動一時。至今為各方藏家津津樂道。

 上海朵雲軒2023秋季拍賣紐約站，由多位具資深經驗專家團隊開展徵集古董藝術品。公開徵集活動訂於9月19日（周二）在舊金山機場水岸萬豪酒店(San Francisco Airport Marriott Waterfront, 1800 Old Bayshore Hwy, Burlingame, CA 94010)免費鑒定、估價。預約聯絡人：張先生(0086)189-305-15516（微信同號）歡迎至電諮詢。

拍賣 舊金山 書法

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