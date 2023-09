陶友天下新書發布會22至24日飛揚藝術中心舉行

世界陶瓷文化遺產概覽。

由大地陶藝(Clay Ground – Chinese Clay Art US)主辦,Association of Clay and Glass Artists of California, San Jose State University Ceramic Alumni, Clay Planet贊助的「陶友天下新書發表會」,將於9月23日(周六)下午2至3時舉行新書發佈會,展覽時間則為9月22日(周五),下午2時至晚8時。9月23、24日(周六與周日)上午10時至晚6時。展覽地點在南灣飛揚藝術中心(6148 Bollinger Road, San Jose, CA 95129)。

《世界陶瓷文化遺產概覽》作者周光真曾經擔任 IAC(國際陶藝學會)理事-中國代表。IAC的總部位於日內瓦,是聯合國教科文 組織的官方合作夥伴。

國際陶藝學會(www.aic-iac.org) 在全球擁有 900 多會員。周光真實地考察了80多個國家。通過參觀博物館 ,與當地陶工、教授或專家直接對話,了解當地民俗風情,收集第一手資料。與其他同類著作相比,此書更傾向於著重於文化多樣性及地域覆蓋範圍而非簡單重複陶瓷材料工藝的敘述。此書圖片除由世界各地博物館提供外,主要來自作者實地拍攝以及他收藏的早期黑白明信片。

發布會上將展出作者 旅途中拍攝的照片及收藏的世界各國陶瓷主題的郵票、明信片,內容涉及全球 130多個國家或地區。

除了展出一百張世界陶瓷文化圖片,還將有矽谷 陶瓷藝術邀請展,加州 陶瓷與玻璃藝術家協會(ACGA)的會員及聖荷西州立大學教授與校友會成員的作品,展覽一定程度上反映 了充滿創意和活力的矽谷以及豐富多彩文化多元的加州。

周光真(1953-)生於上海,1989年赴美自費留學,先後獲美國明尼蘇達大學-德魯斯分校、加利福尼亞州聖荷西州立大學碩士學位。曾任國際陶藝學會理事-中國區代表(2014-2020),先後 任聘為上海視覺藝術學院、四川美術學院、浙江麗水學院中國青瓷學院國際學術顧問。多家陶藝雜誌的撰稿人。

出版著作有《今日美國陶泥家》(1998)、《中國陶瓷文化旅遊手冊》(2004)、《鐵肩擔 陶藝》(2010)、《現當代陶藝鑑賞與收藏》(2012)與《電窯燒製陶藝教程》(2018)等。

自1999年起,周光真擔任過歷屆《大魚小壺-國際陶藝茶壺競賽展》 (2004 to 2012) 評委;意大利第39界瓜爾多塔迪諾國際陶藝大賽評委、韓國國際陶藝雙年展 (KICB 2019)評委;同時他也是美國陶瓷藝術教育年會《超越實用--當代茶壺展》,阿聯酋《阿布扎 比-中國當代裝飾陶藝展》,《超越時空-中國當代陶藝展》(IAC 都柏林 2014),聯合國教科文組織 NGO-IAC《人性超越多元-國際陶藝交流文獻與作品展》等眾多國際陶藝展覽的策展人。

此外他還應邀前往中國、美國、日本、韓國、土耳其、瑞士等國家舉辦學術演講。其作品曾獲台灣國際陶藝雙年 展,並被不少博物館及私人機構所收藏。

