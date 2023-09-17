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建東銀行屋崙分行喬遷新址9日盛大開業慶典

工商訊

灣區服務僑胞半個多世紀的建東銀行(Bank of the Orient)早已成了民眾不可或缺又最可信賴的金融銀行。

為進一步擴大業務，並且更好的服務僑胞，建東銀行屋崙分行已搬遷至更大更寬敞的新址，新址為388 9th St, Suite 121, Oakland CA, 94607，位於屋崙唐人街中心的富興廣場內。 建東銀行並在9月9日舉辦盛大的開業慶典活動，以紀念這一特殊時刻。

新張慶祝活動上有眾多社區領袖的演講、舞獅和剪彩儀式。演講嘉賓包括：約翰·柯蒂斯 (John Curtis)，建東銀行首席執行官；Nikki Fortunato Bas，屋崙市第 2 區議員；Lena Tam，阿拉米達縣第3區主管；陳錫澎(Carl Chan)，OCCC 前主席（屋崙唐人街商會）；Stewart Chen，OCIC主席(屋崙唐人街改善委員會)。

來賓演講中盛讚建東銀行對灣區僑界的貢獻，總是為客戶提供最好的服務和最佳的金融產品。如今屋崙分行遷移富興中心新址，將更加方便顧客，對於銀行的發展也更為有利。

建東銀行創建於1971年，總部設在舊金山金融區中心，創建宗旨為滿足亞裔美國人社區的銀行業務需求。自成立之初，建東銀行的傳統就是提供高度個性化的服務並展現對客戶的承諾。 五十多年來建東銀行穩步前進，業務不斷發展，現在灣區共有6家分行。

過去五年來，雖然新冠肆虐，但銀行持續提供財政支持和援助，幫助當地社區發展和繁榮。目前建東銀行資產總額超過 8.6億美元，分支機構覆蓋舊金山、屋崙、密爾布雷、中國廈門。建東銀行將繼續深深紮根於灣區，為當地社區和客戶提供令人满意的服務。

建東銀行近期推出8個月的定期存款計畫，利率高達5.00%APY，詳情請洽：1-800-881-2686，或至各分行面洽。

建東銀行屋崙分行已搬遷至更大更寬敞的新址，更好的服務僑胞。
建東銀行屋崙分行已搬遷至更大更寬敞的新址，更好的服務僑胞。

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