9月23日 世報中秋嘉年華 攤位巡禮

「華人健康促進計畫」提供醫療和健康資訊。

由世界日報主辦之2023中秋嘉年華活動，即將於下周六（9月23日）在Cupertino Main Street盛大舉行，今年的參展攤位非常熱烈，部分攤位簡介於下：

攤位號碼：8 美國華裔精神健康聯盟

美國華裔精神健康聯盟（MHACC）通過教育、支持和宣傳提高華人 社區對心理健康的認識, 為受精神疾病影響的華裔家庭和個人提供服務，幫助其過上有意義和富有成效的生活。

聯盟提供互助組、研討會、教育課程和電話暖線，並開發了兩款專為華人社群量身定制的心理健康移動應用程序，所有服務都是免費提供的，服務區域已擴展到整個加州及其他地區。由於貢獻巨大，聯盟被加州議會評為加州年度非營利組織。聯盟的口號是：關注精神健康，造福華裔社區！

攤位號碼：15 南灣台灣同鄉會

南灣台灣同鄉會是世界日報中秋嘉年華的常客。今年他們配合親子區的策劃，為小朋友們帶來了台灣最新式的「電動彈珠枱」，這些插電之後，就會隨著彈珠的方向發出各種叮叮噹噹悅耳的聲響，是小朋友最喜歡的玩具之一。

此外他們還會現場展示歌仔戱木偶，傳承台灣本土文化，並發放小禮品，歡迎大小朋友踴躍光臨。

攤位號碼：16 雅舍音樂中心

雅舍音樂中心在全灣區 設有多家分中心，主要服務項目是以教授各種音樂課程、出售及租借樂器為主。

「學琴的孩子不會變壞」，雅舍音樂中心師資堅強，中、西樂的課程應有盡有。該中心亦設有成人鋼琴課程，從零開始教授。如果您正想為自己的孩子選擇一項適合他們的音樂課程，歡迎光臨雅舍音樂中心在嘉年華活動的攤位，由專業音樂老師您免費諮詢。

攤位號碼：17 Afficient Academy

Afficient Academy測試中小學生數學2至12年級，英語2至9年級水平，找出需要查缺補漏的起始年級。從起始年級開始，檢查所有知識點，徹底及高效率地查缺補漏，確保學生熟練掌握所有知識點，以優異的結果完成起始年級。之後以同樣的方式查缺補漏更高的年級，直到達到學校的當前年級。

學生在打好紮實基礎後，可超前學校的課程學習，以幫助學生在學校進入快班，在校取得好成績，進入好大學。多數學生進入Afficient課程一年後，超前學校一至兩個年級。Afficient Academy網址：www.afficienta.com；電話：408-726-2245。

攤位號碼：18 杉釦富

簡易自我健康評量表，杉釦富遠紅外線健康養生。你有走路困難的問題嗎？你有四肢冰冷的問題嗎？你有身體發寒的問題嗎？你有腳抽筋發痲的問題嗎？你有背部、腳部疼痛的問題嗎？

你有高、低血壓的問題嗎？你有糖尿病或心臟病而導致的腳水腫嗎？你有代謝不良而產生的肥胖的問題嗎？你有睡眠困難的問題嗎？你有靜脈曲張的問題嗎？

如有上述所列的任何問題，歡迎前來杉釦富遠紅外線攤位，親自體驗來自台灣高品質遠紅外線產品的效果，免費試用，洽詢專線：650-999-0988。

攤位號碼：25

國際醫藥大學校長王英秋博士首創核宇開關醫學轟動學術論壇！吸引來自世界各國優秀學生。該校特設有：氣功班、食療班、碩士班，免費試聽。

定於從9月9日至9月30日早10時至下午5時舉行《核宇大健康週》公益活動，由王英秋校長親率專家團對多類疼痛、失眠、壓力、抑鬱等雜病進行義診、會診。

贈送消痛貼、養生茶包。歡迎合府光臨！國際醫藥大學地址：595 Lawrence expy sannyvale，網站：www.Uewm.edu，電話：408-733-1878轉144或157。

攤位號碼：24 零食王食療養生坊

零食王食療養生坊是美思康宸旗下養生產品，中秋嘉年華現場有，純手工熬製的阿膠糕，對痛經宮寒、手腳冰冷、月經不調、失眠，氣血不足等症狀的女士們非常有功效。現場加微信還送伴手禮，前88名贈送精美禮物。

祛濕茶有健脾胃、祛濕養肝，大人小孩都可喝。有驅寒暖宮的人參姜母暖暖茶。美白淡斑祛痘保濕的花青素噴霧，美白深層補水緊緻提亮，祛痘修復等四款不同面膜。另有保護眼睛的目光閃閃，改善腸道提高免疫力的益生菌等產品。

攤位號碼：27 Green Valley綠谷地產及海洋貸款 公司

綠谷地產及海洋貸款公司專精矽谷房地產及貸款服務，公司擁有多位具有專業執照且經驗豐富的專家，能依據客戶需求，準確分析市場狀況，協助您找到最符合您需求的計劃，幫助廣大的客戶順利完成房屋買賣與相關貸款。

Green Valley有您最值得信賴的團隊，隨時準備為您服務，免費諮詢！當天歡迎大家踴躍，參加活動有機會獲得精美禮品。

攤位號碼：29 阿美廚房

以巷仔內口味享譽灣區的「阿美廚房」今年再度應邀前來參加世報中秋嘉年華活動，帶來阿美的人氣商品-台式鹹飯糰。

在灣區做飯糰的商家很多，但很少會像阿美飯糰那樣「澎湃好呷的」蒸的適中的糯米，軟糯香Q搭配上脆油條、酸菜、肉鬆，正台味讓人一口一口吃的停不下來，除了鹹飯糰外，臭豆腐配泡菜、台式涼麵、鐵路豬排便當、車輪餅、丁香豆花以及正宗的台式刨冰，正所謂「高手在民間」，阿美的好手藝，是您逛嘉年華活動絕對不容錯過的。

攤位號碼：30 阿美廚房

阿美廚房 是一家奶茶及飲品專賣店，2022年參加世報嘉年華，濃郁絲滑的奶茶，受到了空前的回響。為了回饋大家，今年除了招牌飲品外，更為大家準備了：泰式月亮蝦餅、牛腩飯、饅魚飯、夜市烤香腸等招牌美食，歡迎您親自來品嚐。

攤位號碼：31 段純貞

秋分，自古以來對天象的崇拜，充斥著跟家人團圓的氛圍，一起賞月。

在這次的嘉年華，各種道地美食連結著彼此的情緒，也讓所有的思念有了寄託。而我，想念的是那一碗牛肉麵，這一碗牛肉麵，以奶奶為名，以孝思回味，段純貞牛肉麵！

獨家自製的醬料，超過16個小時的熬煮，搭配花紋狀分佈均勻的紮實牛腱心，研發出最受饕客喜歡的紅燒湯頭。

我是個離開家很遠的旅人，希望可以藉由這樣的連結，讓自己握著寄託繼續堅持，一再重複一樣的味道，獨門二十三香，以香傳鄉！

攤位號碼：32 鯉魚門

灣區著名港式餐館鯉魚門位於 Cupertino Main Street的分店，於9月23日的世界日報中秋街會上推出該店秘製系列，包括XO辣椒醬、罐頭鮑魚，還有應節的鯉魚門月餅。

鯉魚門在街會設有食品攤位，向到訪攤位的顧客提供月餅品嚐及免費飲品券，還有定時抽獎活動等，敬請萬勿錯過。

攤位號碼：S El Camino Health

El Camino Health「華人健康促進計畫」（CHI, Chinese Health Initiative）提供專為華人文化和語言需求所設計的醫療和健康資訊。近推出心理健康加油站，提供各種如何維持心理健康的中文資源，中文視訊課程，社區服務資訊等。

同時還提供免費的御糖有術糖尿病預防課程。此外，「華人健康促進計畫」在中秋嘉年華活動的攤位上，免費發送一百頁的華人耆英醫療健康指南，只要是六十五歲的年長者，可免費得到。月冊中英對照，提供生病時何處就醫，社區醫療服務，疾病預防和保險等相關訊息。