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安樂居贊助世報 金色年華攝影大賽

工商訊
免費為大家照「全家福」，當塲列印裝框，再送您精美禮品，歡迎長輩朋友們踴躍光臨。
免費為大家照「全家福」，當塲列印裝框，再送您精美禮品，歡迎長輩朋友們踴躍光臨。

以推動長者全面護理計劃而廣為人知的安樂居（On Lok )，應世界日報之邀，贊助了「金色年華」攝影大賽，4萬多人上網瀏覽了這項活動，250件參展作品，每一張都道出了長者們精彩的退休生活，活動圓滿成功，23日嘉年華活動上將舉辦盛大的頒獎典禮。

為了進一步向長輩們賀節，安樂居特別在嘉年華活動上設立攤位，花重金請來了專業攝影師，免費為大家照「全家福」，當塲列印裝框，再送您精美禮品，歡迎長輩朋友們踴躍光臨。

如果您家中有55歲以上的長輩，想要認識安樂居（ON LOK）的PACE「長者全面護理計畫」這將是一個難得的機會。

PACE計畫是一項專為長者開設的全面醫療保健計畫，它將許多服務整合在一起。包含了安樂居各中心內的聽力、眼科、牙科、足科和其他專科等合約醫生服務。

相較其他機構的送餐服務，安樂居最大的不同是有專業營養師針對每位會員量身訂做營養餐。因為食物可以影響健康，尤其是對於患有糖尿病高血壓等健康狀況的會員，營養師會在專業研究後，提供能幫到長者的健康飲食。

如果會員需要緊急服務，安樂居有24小時熱線。此外，安樂居還有上門照顧長者的家居護理服務，提醒長者吃藥、打掃房間等。

安樂居的會員均可獲得不同的社工服務，例如聊天、解答身心問題等。每位社工都擁有執照，且受過專業訓練和背景審查。

安樂居之所以廣受長者歡迎，主要在於其護理計畫，全方位且貼心。而其他日間護理服務可能不包含醫療、或沒有自己的家居護理員，而安樂居全部提供。

安樂居的專業團隊，目前提供的服務有：餐飲、社工諮詢、智力遊戲、視訊遠程診療、案例管理、護理及監測等。

有意申請加入PACE計畫的長者，年齡需要在55歲以上，並且是居住在舊金山縣、佛利蒙、聯合市、聖荷西的服務範圍內。安樂居在接到申請後，會先做一個評估，通過評估後，再經過州府審核，即可加入，簡單便捷。

安樂居除了接收白卡和紅藍白卡, 也致力幫助有興趣的長者申請加入。

有關PACE計劃參加詳情，歡迎駕臨安樂居在中秋嘉年華的攤位(Booth # O)由專業人員為您詳細解說。

白卡 高血壓 糖尿病

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