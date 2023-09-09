天河大賭場隆重宣佈新任總裁及高級行政主管

Michael J. Facenda現已被委任為「天河大賭場」的新任總裁。

「天河大賭場」宣佈，由威爾頓部族（Wilton Rancheria）及其經理公司Boyd Gaming Corporation of Las Vegas，委任了一位總裁及三名高級行政主管。Michael J. Facenda先生被委任為「天河大賭場」的新任總裁，Matthew Morgan先生為高級副總裁兼總經理助理，Clay Crawford先生為首席財務官，Jeffery Jarvis先生則為信息技術副總裁。

Michael J. Facenda 畢業於新澤西州 葛拉斯堡羅市的Rowan University大學，取得市場營銷理學學士學位。他加入「天河」時在博彩業已擁有逾35年的豐富博彩業運營及營銷工作經驗，曾於博彩業擔任多個重要領導職位。

他最近一任工作經歷是在南加州 的Agua Caliente’s Cathedral City賭場擔任高級副總裁及總經理。Michael亦曾是大西洋城的Borgata Hotel Casino & Spa賭場發展及業務團隊成員。

Boyd Gaming經理公司的Chris Gibase先生表示：「Michael擁有豐富的相關經驗以領導『天河』團隊。他對客戶服務及團隊成員關係極為瞭解，對於我們至關重要，他將可帶領我們的企業成功地走向未來。 Michael的加入將竭力帶領『天河』團隊，為其打造成令整個部族，乃至大Elk Grove社區引以為豪的娛樂勝地。」

Matthew Morgan擁有逾26年的博彩及酒店服務業經驗，他還在信息技術、市場營銷、餐飲及行政管理等管理方面有著資深的背景。於加州及拉斯維加斯內的多間機構擔任高級職位。Matthew自2021年6月起即已成為「天河」項目工作團隊的一員，在此次晉升為總經理助理之前，他曾擔任首席信息官（CIO）及運營部高級副總裁。

Clay Crawford於2021年4月加入「天河大賭場」擔任財務副總裁一職。在加入「天河」之前，他曾於Bridge Capital, LLC公司擔任首席財務官。他具有逾29年的高級財務管理職位經驗。並且，他在金融行業的經驗大部分來自Mandalay Resort Group 度假村集團。此外，Crawford還擁有內華達州的註冊會計師執照。

Jeffery Jarvis在酒店服務業擁有十多年的專業經驗，成功監管了項目管理辦公室及信息技術部門的運營。Jeff職業生涯最被受矚目的要算是他曾於全美各地九家不同的機構在開業時上任。在此次晉升為信息技術副總裁之前，Jarvis在「天河」擔任信息技術總監一職。

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