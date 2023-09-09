想念家鄉味道9/23世報嘉年華美食專區一解鄉愁

車輪餅。

無論是什麼樣的活動，美食攤位一向是吸引人潮的熱門所在。有鑑於此， 世界日報2023年中秋嘉年華，特別設計了美食專區，為大家請來了多位大廚，推出一系列您心心念念的小吃美食，計有：古早味飯糰、臭豆腐、九宮格便當、大腸包小腸、台式涼麵，鐵路（豬排）便當、滷肉飯、牛腩燴飯、車輪餅骰子香腸、波霸奶茶、泰式月亮蝦餅、台式刨冰、丁香豆花等..。

小吃一直是台灣飲食文化中，最豐富多元的一環，夜市裏人聲鼎沸，炊煙裊裊、接地氣的各式各樣美味，總是能滿足所有人的味蕾。正所謂「高手在民間」，那歷經歲月粹煉的美味，就這樣一代一代執著的傳承了下來，多少年不變。

「逛夜市」是台灣人晚上最喜歡做的事了，三五好友相約，一攤逛過一攤，街頭吃到街尾，邊走邊吃邊看的樂趣，沒去逛過的人，很難體會，夜市不僅台灣人愛去，就連來自四面八方的觀光 客也喜歡，當他們到訪台灣時，各大城市的觀光夜市，成了他們最喜愛駐足的地方。

旅居矽谷 的人，雖然都能感受到此地四季如春的好天氣，但每到夜暮低垂，家家門戶緊閉，街頭一片死寂時，就會不由自主的想念起，家鄉那華燈初上的夜生活，和那熟悉的美味小吃。