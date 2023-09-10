我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

迪士尼豪華版萬聖節 全新體驗尖叫之旅

中航母福建艦將海試？ 「蘑菇雷達」被譽媲美福特號

台灣小農商品進軍主流社區市場免費試吃活動

工商訊
台灣小農食品進口商True Harmony聯手Lilikoi Boba和薩加緬度金陽超市在中秋節前夕舉辦兩塲免費試吃會。
台灣小農食品進口商True Harmony聯手Lilikoi Boba和薩加緬度金陽超市在中秋節前夕舉辦兩塲免費試吃會。

打破過去台灣商品進駐銷售地點，多以台灣人群聚地方為主之慣例。進口商True Harmony與Lilikoi Boba-Willow Glen，以及大沙加緬度區金陽超市特別聯手辦試吃活動，希望將台灣優質的伴手禮以及特色商品，成功打入非亞裔的白人市場。

True Harmony負責人黃詩芸表示，是次在中秋節前舉辦商品試吃活動，除了台灣丰丹優質食品外，還有許多台灣政府輔導的小農商品，如餐御宴、德朱利斯、大力蔘、山頂壯圓的各類餅乾和水果乾等。

首場舉行之試吃會將於9月15至17日(周五至周日)每日中午12時至下午5時，在Lilikoi Boba - Willow Glen(1228 Lincoln Ave, San Jose, CA)登場。

第二場試吃會，則將於9月22至24日在薩加緬度的金陽超市舉行。至於為什麼選在偏遠的薩市舉辦。黃詩芸說「大蕯加緬度區近年來發展快速，愈來愈多華人進駐，尤其是麋鹿林市(Elk Grove)、戴維斯（Davis)、佛爾森市（Folsom）這幾個地區，更因華人大量定居，周圍生活飲食需求增加，進而帶動了台灣美食商機。」

在薩市開幕2年，金陽超市已經成為該市最受歡迎的超市之一，負責人Tiffany表示「後疫情時代仍然充滿挑戰及不明朗因素，大薩加緬度地區的消費者的消費習慣目前正在改變，面對多樣性的銷售方式，加上大量人口遷入，各族裔也開始喜歡上亞洲食品」是次試吃會，金陽超市希望能結合進口商和台灣外貿協會一起以優惠價，共同推廣來自台灣的健康美食。

中秋節前，金陽超市除了供應許多優質進口的台灣食品外，也出售應景的中秋月餅, 茶點和茶，台灣商品試吃活動，訂於9月22日至9月24日（周五至周日）上午10時至下午5時舉行。金陽生機超市地址：8765 Center Pkwy D100, Sacramento, CA。

上述2場試吃活動，歡迎大家就近踴躍參加，試吃展售商品以台灣政府輔導的小農商品為主，包括：丰丹、餐御宴、德朱利斯、大力蔘、芒果好吃、山頂壯圓、金椿等台灣廠商。

展售商品則包含桂圓南棗核桃糕、杏仁蔓越莓牛軋糖、鳳梨酥、水果塔、椰子酥等， 免費試吃，好茶試飲，中秋優惠價，至盼您的光臨。

華人 亞裔 核桃

上一則

酒店改建遊民所 密爾布瑞華人說不 質疑出價太高 決策不透明

延伸閱讀

鄭博仁市情咨文 確保亞市持續成長繁榮

鄭博仁市情咨文 確保亞市持續成長繁榮
保護老字號 議員籲推薦商家入名錄

保護老字號 議員籲推薦商家入名錄
民生麵廠91周年 4代人的堅持 展現麵味、家鄉味、人情味

民生麵廠91周年 4代人的堅持 展現麵味、家鄉味、人情味
加州疫情再起 醫師：醫療體系扛得住

加州疫情再起 醫師：醫療體系扛得住
芝移民童激增 公校生逾1/4需上ESL 雙語教育面臨挑戰

芝移民童激增 公校生逾1/4需上ESL 雙語教育面臨挑戰

熱門新聞

美國22歲Netflix軟體工程師上月失蹤，如今遺體已尋獲，死因是自殺。（取材自臉書）

22歲Netflix工程師下班搭上Uber失蹤 屍體尋獲 死因曝光

2023-09-07 01:31
位在聖荷西Santana Row的特斯拉門市，在勞工節連假期間吸引眾多消費者前往賞車。（記者孫愛薇／攝影）

又降價至少15%+政府補助7500元 特斯拉看車人潮不斷

2023-09-05 00:50
性價比高的微波即食飯捲，成為居家辦公民眾選擇的方便午餐。（記者孫愛薇╱攝影）

Trader Joe’s 新品韓式飯捲 高CP值引發搶購潮

2023-09-07 19:52
兩名聖荷西女子因涉嫌進口熱帶水果而面臨重罪指控，其中一些水果上感染了果蠅。（記者葛歆睿 / 攝影）

聖荷西2名亞裔女子非法進口熱帶水果 面臨種族指控

2023-09-02 20:47
Google Cloud Next年度大會明年不在舊金山舉行。 （美聯社）

Google大會 明年不在金山辦了

2023-09-05 02:19
加州州長紐森明確表示不會角逐民主黨總統提名，不再留有懸念。（美聯社）

角逐民主黨總統提名？加州州長：別猜了，拜登不選也會是賀錦麗上

2023-09-08 21:12

超人氣

更多 >
公婆帶媳婦幼孫攔車抓姦 小三意外曝光 網狂讚：真的美

公婆帶媳婦幼孫攔車抓姦 小三意外曝光 網狂讚：真的美
疫情復熾 打補強針？ 醫界：再等等

疫情復熾 打補強針？ 醫界：再等等
用假證件買豪車 華男被識破 遭警方埋伏逮捕

用假證件買豪車 華男被識破 遭警方埋伏逮捕
中國經濟低迷 美元連8周走強 人民幣貶至16年新低

中國經濟低迷 美元連8周走強 人民幣貶至16年新低
ASML執行長：孤立中國沒希望…不分享技術、中國會變得非常創新

ASML執行長：孤立中國沒希望…不分享技術、中國會變得非常創新