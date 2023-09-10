台灣小農商品進軍主流社區市場免費試吃活動

台灣小農食品進口商True Harmony聯手Lilikoi Boba和薩加緬度金陽超市在中秋節前夕舉辦兩塲免費試吃會。

打破過去台灣商品進駐銷售地點，多以台灣人群聚地方為主之慣例。進口商True Harmony與Lilikoi Boba-Willow Glen，以及大沙加緬度區金陽超市特別聯手辦試吃活動，希望將台灣優質的伴手禮以及特色商品，成功打入非亞裔 的白人市場。

True Harmony負責人黃詩芸表示，是次在中秋節前舉辦商品試吃活動，除了台灣丰丹優質食品外，還有許多台灣政府輔導的小農商品，如餐御宴、德朱利斯、大力蔘、山頂壯圓的各類餅乾和水果乾等。

首場舉行之試吃會將於9月15至17日(周五至周日)每日中午12時至下午5時，在Lilikoi Boba - Willow Glen(1228 Lincoln Ave, San Jose, CA)登場。

第二場試吃會，則將於9月22至24日在薩加緬度的金陽超市舉行。至於為什麼選在偏遠的薩市舉辦。黃詩芸說「大蕯加緬度區近年來發展快速，愈來愈多華人 進駐，尤其是麋鹿林市(Elk Grove)、戴維斯（Davis)、佛爾森市（Folsom）這幾個地區，更因華人大量定居，周圍生活飲食需求增加，進而帶動了台灣美食商機。」

在薩市開幕2年，金陽超市已經成為該市最受歡迎的超市之一，負責人Tiffany表示「後疫情時代仍然充滿挑戰及不明朗因素，大薩加緬度地區的消費者的消費習慣目前正在改變，面對多樣性的銷售方式，加上大量人口遷入，各族裔也開始喜歡上亞洲食品」是次試吃會，金陽超市希望能結合進口商和台灣外貿協會一起以優惠價，共同推廣來自台灣的健康美食。

中秋節前，金陽超市除了供應許多優質進口的台灣食品外，也出售應景的中秋月餅, 茶點和茶，台灣商品試吃活動，訂於9月22日至9月24日（周五至周日）上午10時至下午5時舉行。金陽生機超市地址：8765 Center Pkwy D100, Sacramento, CA。

上述2場試吃活動，歡迎大家就近踴躍參加，試吃展售商品以台灣政府輔導的小農商品為主，包括：丰丹、餐御宴、德朱利斯、大力蔘、芒果好吃、山頂壯圓、金椿等台灣廠商。

展售商品則包含桂圓南棗核桃 糕、杏仁蔓越莓牛軋糖、鳳梨酥、水果塔、椰子酥等， 免費試吃，好茶試飲，中秋優惠價，至盼您的光臨。