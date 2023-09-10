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誠信裝修誠信施工 高品質服務顧客口碑最佳

工商訊
新頴的浴室一隅。
新頴的浴室一隅。

誠信裝修恰如其名，以誠信為其宗旨，服務顧客誠實而有信用，高品質施工，絕對有保證。

誠信裝修由高師傅親自主理，服務全灣區各城市地區，對於華裔僑胞更有特別的優待。專精廚房廁浴 ，各種內外裝修。對於地板磁磚，水電修理，門窗安裝均是該公司的擅長項目。從估價設計，到選材施工；工期精準，絕不拖拉；便利顧客，省錢省心。

高師傅表示：顧客的口碑就是公司最好的廣告，只有服務好每一個客戶，認真負責地完成每一項工作，才能取得客戶的信任。客戶的滿意度是檢驗自己工作的唯一標準。

高師傅指出房屋裝修工作中最重要的就是廚房和廁所這兩大部份。誠信裝修會針對不同客戶的需求，為他們提供專業的建議，選擇最合適的櫥櫃、潔具、磁磚、貼面，務必做到色彩和諧，款式新頴，整體有藝術感，為整棟房子加分點讚。

誠信裝修是一家經驗豐富、值得用戶信賴的公司。多年來誠信裝修真誠服務好每一位顧客，保質保量，並且特別注重善後服務。只要一通電話，無論多久前的活，都會第一時間趕去處理解決。高師傅說：裝修只是服務的開始，

工程結束後的滿意使用才是關鍵所在。誠信裝修保證做到精工價廉。一通電話，免費估價。服務全灣區，隨叫隨到。請電高師傅諮詢看工，電話：510-929-6281或626-223-4890。

誠信裝修最近完成的廚房工程。
誠信裝修最近完成的廚房工程。

灣區 華裔

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