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貴騰九月活動連連 舊金山中國城中秋節街會

工商訊
25萬元FORT KNOX熱座歡樂送。
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九月到加州羅勒爾特公園市ROHNERT PARK的貴騰賭場大酒店，奢華享樂，應有盡有！在九月每個周六，晚上6時至11時，快來參加<25萬元FORT KNOX熱座歡樂送>贏大獎！每個周五都有50位1000元免費老虎機遊戲獎賞贏家！使用你的獎賞卡即可參加贏獎。還有在9月30日周六舉行的，晚上7時至10時，每小時抽獎。兩套價值2萬元奢華Prada套裝和6萬元免費老虎機遊戲獎賞等著你！

除了精采刺激的遊戲外，貴騰盡心盡力為亞裔社區服務與做出貢獻。貴騰賭場大酒店是2023年舊金山中國城中秋節街會的冠名贊助商，該街會將於9月23日至24日舉行。

另外，貴騰賭場大酒店現已推出全新行動APP，讓賓客可以隨時查詢個人專屬優惠和獎勵，並追蹤老虎機遊戲額度。賓客可以在Google Play或App Store免費下載這款APP。需年滿21歲，方能申請會員卡或貴騰APP。欲知更多關於貴騰獎勵計劃的完整訊息，請點選：www.gratonresortcasino.com。

準備好迎接貴騰賭場大酒店一系列激動人心的活動，這些活動一定會點亮您的娛樂日曆！所有活動門票都可以在：www.gratonresortcasino.com網站上購買。

9/23–Jay Leno、9/29 & 9/30–Thunder From Down Under、10/6–Night Ranger。

貴騰賭場大酒店(Graton Resort & Casino)，座落於北加州極富盛名的酒鄉索諾瑪縣，貴騰賭場大酒店猶如一顆璀璨明珠鑲嵌於連綿起伏的丘陵。貴騰賭場大酒店隸屬於Graton Rancheria印第安部落聯盟並由該聯盟負責營運，提供刺激的賭檯遊戲、最新的角子老虎機和豐富多樣的高級和休閒餐飲，讓遊客和當地居民有更多娛樂選擇。欲知更多相詳情，請瀏覽：www.gratonresortcasino.com或致電：707-588-7100。

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加州 亞裔 舊金山

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