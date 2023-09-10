貴騰九月活動連連 舊金山中國城中秋節街會
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除了精采刺激的遊戲外，貴騰盡心盡力為亞裔社區服務與做出貢獻。貴騰賭場大酒店是2023年舊金山中國城中秋節街會的冠名贊助商，該街會將於9月23日至24日舉行。
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9/23–Jay Leno、9/29 & 9/30–Thunder From Down Under、10/6–Night Ranger。
貴騰賭場大酒店(Graton Resort & Casino)，座落於北加州極富盛名的酒鄉索諾瑪縣，貴騰賭場大酒店猶如一顆璀璨明珠鑲嵌於連綿起伏的丘陵。貴騰賭場大酒店隸屬於Graton Rancheria印第安部落聯盟並由該聯盟負責營運，提供刺激的賭檯遊戲、最新的角子老虎機和豐富多樣的高級和休閒餐飲，讓遊客和當地居民有更多娛樂選擇。欲知更多相詳情，請瀏覽：www.gratonresortcasino.com或致電：707-588-7100。
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