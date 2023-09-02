年度哈爾濱冰雪節盡在中青旅冰雕十天團

哈爾濱的冬天，最壯觀的是松花江畔的冰雪大世界。

2023年3月13日中國政府宣佈恢復十年簽證的入境功能，10月29日開始美中航班增加至每周48班，8月30日開始中國取消赴華入境人員的核酸檢測要求（填報海關碼，俗稱黑碼)，至今中國的入境政策已恢復到與疫情 前一樣，雖然目前航班量還大幅少於從前，但美國遊客赴中旅遊正在穩步恢復中。

廣受北美僑胞好評的美國中青旅【青旅假期】推出疫情前每年都固定推出的哈爾濱冰雪節-東北十天遊。此團2024年1/11、1/18、1/25、2/15、2/22出發，介紹如下：

東三省地處中國東北，從清朝開始至今就稱為東三省。東三省毗鄰俄羅斯、朝鮮、韓國、日本 。東北四季分明，景區間差異性大，資源互補性強。哈爾濱的浪漫冰雪；長春的獨特歷史；滿清入關前的瀋陽故宮；大連的海洋文化，旅順口甲午戰爭舊址等每年都吸引大批海外遊客前往遊覽。

哈爾濱的冬天，最壯觀的是松花江畔的冰雪大世界。哈爾濱冰雪大世界是一個以冰雕雪雕景觀為主的主題公園，是全球規模最大的冰雪主題樂園 。「哈爾濱冰雪節」已經成為世界聞名的冬季旅遊項目。

行程：第一天美國-哈爾濱，第二天抵達哈爾濱，第三天哈爾濱，遊覽松花江風景區和-太陽島。參觀哈爾濱冰雪節期間最著名的景點冰雪大世界，各式各樣的冰雕、冰燈，令人留連忘返。第四天哈爾濱-長春，遊覽沙俄入侵中國東北時修建的大圓頂索菲亞教堂，中央大街。

第五天長春-吉林-長春，遊覽松花湖，隕石紀念館，北山公園，玉皇閣，藥王寺。第六天 長春-瀋陽，遊覽清朝末代皇帝愛新覺羅溥儀當滿洲國皇帝時的宮殿-僞滿洲國皇宮。參觀瀋陽故宮。第七天瀋陽-本溪-瀋陽，遊覽本溪水洞和北陵。第八天瀋陽-大連，遊覽濱海路，北大橋，星海廣場，虎雕廣場和百年城雕。第九天大連-旅順-大連，遊覽旅順口（甲午戰爭日本佔領軍屠殺地），白玉山等景點。第十天大連-美國。

此團團費1599元，包含全程入住頂級國際品牌五星酒店（哈爾濱住香格里拉大酒店，瀋陽住皇冠假日酒店等，大連住凱賓斯基酒店等），旅遊交通，一日三餐，景點門票，英語導遊和旅行保險。享用東北各地風味餐（哈爾賓東北火鍋，長春酒店自助晚餐，吉林三套碗風味，瀋陽韓式烤肉，大連海鮮宴）。

詳情請電『青旅假期』或各代理旅行社或親臨：605 Market Street, Suite 1300，San Francisco, CA 94105。網站：www.cytstours.com，電話：415-732-7000。