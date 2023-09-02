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另外還有金麥食品公司禮卡、亞歷山大牛排餐廳禮券、杉扣富健康保健產品-遠紅外線免加水足浴桶和遠紅外線背心。
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世報2023年中秋嘉年華活動即將在9月23日（周六）熱閙登場，活動最受囑目且最受歡迎的節目，當屬旺旺大抽奬了。活動將於當日下午4時在Main Street Shopping Center中央草坪的主舞台舉行，首奨：中華航空舊金山往返台北豪經機票乙張，主辦單位特別邀請華航舊金山分公司總經理曾煜屏親自到場抽出。

另外還有永和超市禮券、金麥食品公司禮卡、杉扣富健康保健產品-遠紅外線免加水足浴桶和遠紅外線背心、亞歷山大牛排餐廳禮券、大同電器產品、味全精選大禮包等，好禮相贈，等待幸運的您親自來拿。

參加「旺旺大抽獎」辦法非常簡單，請今天就去買一份世界日報，剪下B1(地方新聞版頭版)抽獎券，填具簡單資料，正確的圈選出-「中秋大月餅的腰圍尺寸」，丟入抽獎箱，即可參加抽獎。獎品豐富多元，超級好運正在等您，敬請把握良機。

除了華航豪經艙機票，將於活動當日下午4時抽出外，由長榮航空贊助的豪經艙機票則將在「金色年華」攝影大賽頒獎典禮後抽出，詳情請參閱世界日報每日刊登之中秋嘉年華廣告及系列新聞報導。

今年的中秋節是9月29日（周五），世界日報選在佳節來臨前的周末，舉辦中秋嘉年華活動，是想邀請所有讀者，一起提早歡度佳節。感謝灣區各優良厰商的熱心參予，所有攤位在推出二周後，就已全部售罄，更感謝華航及長榮航空贊助豪經艙機票，讓今年的「旺旺大抽獎」活動，更添色彩。

世報也要感謝，長年合作的商業夥伴們，熱烈捐出的消費禮卡，禮券、以及精美禮品來共襄盛舉。在這個人月兩圓的日子裏，誠摯的邀請您闔府光臨嘉年華現場，提前歡度佳節。

世報中秋嘉年華舉辦地點：Main Street Shopping Center 地址：19401 Stevens Creek Blvd., Cupertino CA。

「旺旺大抽獎」所有中獎人必須在現場親自領獎，否則視為棄權。主辦單位保留更改抽獎辦法之權利。

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另外還有金麥食品公司禮卡、亞歷山大牛排餐廳禮券、杉扣富健康保健產品-遠紅外線免加水足浴桶和遠紅外線背心。
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世界日報 長榮 舊金山

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