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趙趙的茶中秋嘉年華設攤期待與您相遇簡單喝好茶

工商訊
好茶就像一位親切的朋友，能為生活帶來美好、健康、放鬆和愉悅的好心情。
好茶就像一位親切的朋友，能為生活帶來美好、健康、放鬆和愉悅的好心情。

趙趙，北美頗具影響力的茶文化博主，「現代茶生活」踐行者。這是「趙趙的茶」在網站上介紹自己的一段話。

趙趙生於福建，喝茶十年，是一個曾經在上海、紐約、矽谷生活過的的愛茶女孩。她畢業於上海復旦大學，曾經擔任世界五百強公司市場營銷人，現在把愛茶做成事業，在2022年4月時創立了「趙趙的茶」。

中國的茶文化，博大精深，許多人都愛喝茶，但卻對茶認識不多。「喝茶其實很簡單，高品質的中國茶，其實也能以自然的方式，融入你我忙碌的生活中」，懂茶的趙趙這樣說。好茶就像一位親切的朋友，能為生活帶來美好、健康、放鬆和愉悅的好心情。

「趙趙的茶」目前在中國，已經通過微店、小紅書兩大電商平台進行銷售，短短半年不到的時間內，因喜歡而購買「趙趙的茶」的茶友們，已經超過，300名以上，茶友們認可和回購率極高，經過首期用戶調查後，發現茶友好評度超過了百分之九十七。

2022年6月，應廣大的茶友建議，成立了「趙趙的茶」茶友微信群（微信添加zhaozhaotealife即可申請加入），在群內，將定期分享茶知識，互相交流喝茶心得，解決彼此喝茶困惑，不定期分享群友專屬的「購茶促銷福利」和「精美茶禮」

「因為愛茶，我享受研究每一種茶的過程，十年的時間，我結識了一群很懂茶的茶農、茶商和茶人，他們也是「趙趙的茶」的合夥人，因此「趙趙的茶」所有精選的茶葉，都經過嚴格的層層把關，保證將茶的好味道完整呈現」

「至於喝茶是否需要一套好的茶具，趙趙說「其實馬克杯就能泡茶。比如香香甜甜、奶香味極重的金萱茶，就是能在馬克杯裡泡上一天的好茶。如果你有一隻馬克杯，就可以「進塲」泡茶了，如果再買上一隻壺、一隻公道杯、一個茶杯，就是升級版的玩家了。茶器從來不是關鍵，茶的品質才是重點。 」

中秋嘉年華活動，「趙趙的茶」歡迎茶友們踴躍光臨，相遇本就美好，期待在這個難得的周休假期，一起來認識特色的「私房茶」，簡單的品茗，享受「現代茶生活」的美好。

微信 矽谷 小紅書

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