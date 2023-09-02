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無限藥業保健品勞動節大優惠買一盒第二盒半價

工商訊
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美國無限藥業集團歷經二十多年的效果驗證，秉持新時代新理念的科技，研發陪伴您健康長壽的最佳保健品。該集團為了回饋廣大的顧客，舉辦藍夢無限藥業勞動節大優惠買一盒第二盒半價！即日起至9月30日截止，敬請把握機會。

保健品不是藥為什麼能輔助治療?保健品慎選和精製原料，一般選用的都是有效成分比較高的多種原料，經過科學配成，有助於人體對療效成分的吸收利用，其療效比一味中藥療效要強很多。

有效成分全面、豐富，吸收利用率高，所以擁有眾多而顯著的功效，例如免疫調節、全面均衡營養素、增強造血機能、殺菌抗炎、促進組織再生和傷口癒合、降血脂、降血壓、防止血管疾病、抗突變、抗腫瘤、抗癌、免疫調節、降血糖、健腸胃、防治腸胃疾病、抗輻射排毒、解毒、保護肝臟、抗衰老方面的功效。

藥品和保健品是不能互相替代的。很多慢性病人，如果在治療的同時，轉換一下思維，仔細地思考預防醫學、臨床治療醫學和康復醫學的潛在意思。醫生把眼光鎖定在「臨床治療」醫學上，給予針對性及強力的治療止痛。

而保健品是通過修復細胞，提高免疫力，保持健康的生活方式，從根本上杜絕疾病的「預防」醫學和「康復」醫學。而保健品在預防醫學和康復醫學中所發揮的作用，是藥物所不能替代的，也是提高普眾的保健意識，發揮保健品在預防醫學和康復醫學中的功能。

美國藍夢無限藥業所有產品採純植物配方，濃度最高，效果最後！100%在美國FDA註冊GMP標準藥廠生產、高科技成本研製，高分子納米緩釋技術生產，服用安全、吸收快，是佳節送禮送健康的首選。訂購無限/藍夢產品請撥打免費熱線：1-877-808-8588 (說中文請按2)或瀏覽：www.ultramaxusa.com。

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