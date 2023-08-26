天河大賭場慶祝開業輝煌一周年100萬獎賞送大禮

「天河大賭場」在整個八月歡慶季有100 名幸運兒將會贏得獎品！

威爾頓部族所屬「天河大賭場」慶祝開業一週年，紀念北加州 Elk Grove（2023年8月10日）—「天河大賭場」Sky River Casino威爾頓部族（Wilton Rancheria）及「Boyd Gaming」公司成為合作夥伴。2023年8月15日是「天河」開業一周年紀念日，自開業起受到了薩克拉門托社區的歡迎及重視。這一年裡，成功贏得了優秀企業僱主以及整個地區當地企業和當地非營利組織的可靠支持者的良好聲譽稱號，並已在實行在未來20年內計畫為該地區貢獻超過1.3億元的宏偉目標。

「天河大賭場」總裁兼首席運營官Chris Gibase先生表示：為『天河大賭場』所造出的驕人成就感到無比的自豪，『天河』為沙加緬度縣唯一的一支印第安原住民 部族『威爾頓部族』的人民帶來了巨大的福祉，穩固地將『天河大賭場』打造成為本地社區最具領袖地位的博彩娛樂地標，令人興奮的博彩娛樂遊戲及全新美饌的體驗。此時，為『天河』團隊感到自豪。這支團隊的成員為賓客提供了最卓越的客戶服務，並積極參與志願者活動為非營利機構提供大力支持。」

「天河」再接再厲，新增添一間名為「The Humidor」的波本威士忌雪茄酒廊，為其餐飲美食項目注入新的活力。此外，重大的擴建項目亦在計畫中，包括未來增添新的酒店、水療護理、泳池及活動場館。「天河大賭場」已將自身確立為本地區慈善機構、非營利組織及社區活動事業的合作夥伴，這是賭場東主威爾頓部族的巨大榮耀。威爾頓部族是現存唯一一支包括沙加緬度縣的印第安原住民部族。

威爾頓部族主席Jesus Tarango先生表示：「在過去的一年中，我們為社區創造了逾1600個工作崗位，並為逾100間本地慈善機構提供善款支持，這一切都在確保為威爾頓部族子孫後代提供經濟穩定的基礎上同時進行。在此，謹向我們的祖先、前輩及威爾頓部族成員表達由衷的感謝，有了他們堅定的信仰與信念，我們的不懈努力才能將這一夢想變為現實，」Tarango答謝一直以來市府、縣府、州府領導及「California Indian Country」所提供的大力支持。

「天河大賭場」現擁有約1600名團隊成員中，有近1000名為創始成員。為慶祝一週年誌慶，將推出100萬獎賞送大禮。在整個八月歡慶季有100名幸運兒將會贏得獎品，包括，共有八台Land Rover Defender休旅 車，並確保每個周五及周六晚各送出一台，拉斯維加斯度假逍遙遊、現金獎賞及其他獎品。

如需瞭解更多關於「天河大賭場」的詳情，休閒娛樂項目及優惠計畫，美食餐廳營業時間，請致電免費專線：916-866-0200，或登錄官網：www.SkyRiver.com。