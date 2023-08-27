即早規劃及策略進入美國醫學名校Legacy助美夢成真

負責人楊醫師擁有美國耶魯大學本科學位，以最優等的成績，同時獲得兩項專業的畢業文憑。

「望子成龍、望女成鳳」，中國父母莫不希望子女能進入醫學 院就讀，將來做一名醫生。

醫生不僅收入高，也是一個受人尊重的職業，在美國醫學院的選拔是非常激烈的。平均錄取率為百分之5.5，被錄取者不僅學術能力必需很突出外，還需具備卓越的領導能力和服務社區活動的經驗。

導至美國醫學院錄取門檻高的原因，除了上述理由外，還有一點是，申請者需要有一個明確的理由，說明為什麼想要進入醫學院。即使你畢業自長春藤名校，也需要花費3至4年的時間，將所需申請材料備齊。這也就是為什麼我們經常看到畢業自頂尖本科學校的學生最終卻進入了中等或較差的醫學院。

申請頂尖醫學院，是需要有策略的，首先你必須在研究方面有學術效率的憑証。通常優秀的申請者需要有發表一個或多個論文，因為發表研究論文需要大量的時間，一般來說需要2年，其中很多因素是申請學生無法控制的。另外入學委員會的面試 ，也是關鍵的過程，你需要為面試做足功課，才能夠獲得成功。

總之，申請醫學院是一項艱難的任務。你需要有專業人士提早為你制定申請策略，達到事半功倍的效果。

Legacy是一家私人教育諮詢公司，主要任務在協助高中生申請理想的長春藤名校，也協助那些從大學畢業想要進入醫學院就讀的學生，順便進入美國醫學院就讀，為他們制定升學策略，避免犯一般人會犯的錯誤，即早奠定成功的基礎。

負責人楊醫師擁有美國耶魯大學 本科學位，以最優等的成績，同時獲得兩項專業的畢業文憑。其後進入哈佛大學醫學院就讀，並取得醫學院博士學位。目前擔任麻薩諸塞州波士頓哈佛附屬醫院骨科住院醫生，他將以其個人經驗，對每一個申請者進行整體評估，然後製作具體方案及時程表，循序漸進的幫助他們成為精英大學的頂尖申請者。

首次諮詢免費，另加送1小時輔導課程。請上網查詢詳情：www.legacyconsultingllc.co。

Legacy非常希望能幫助每一位有意願的學生，在進入長春藤名校或成為醫生的道路上取得成功。