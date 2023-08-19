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加州是大家的：團結社區對抗仇恨

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舉報就可獲得協助

在減少仇恨的抗爭中，您的聲音至關重要。「加州對抗仇恨」（California vs Hate）是一個非緊急舉報系統，目的在幫助被仇恨針對的個人和社區。如果您是仇恨或歧視的受害者或目擊者，可以撥打「加州對抗仇恨」熱線：(833)866-4283，或上網站：www.CAvsHate.org舉報案件。

透過舉報，您可以獲得能滿足您需求的資源，包括法律、財務、心理健康和調解服務，這個熱線以200種語言提供支援。同時，「加州對抗仇恨」還可以利用舉報，協助將資源提供給最有需要的社區。

安全、匿名的舉報

我們了解，有許多憂慮會阻礙人們舉報仇恨事件，包括擔心犯罪者報復，以及對警察的不信任。向「加州對抗仇恨」舉報仇恨行為，無需透露您的姓名或其他身份資料，要分享什麼和何時分享，都由您來決定。

當您舉報時，您完全不必透露您的移民身份。而且，無論您的移民身份為何，舉報熱線服務都是免費的。

「加州對抗仇恨」不隸屬於任何刑事執法單位。除非法律要求，否則，未經您的同意，您的舉報不會分享給警方。如果您想向警方舉報，我們的團隊可以提供如何向警方或檢方舉報，或是有哪些民事法律選擇可以採取的資訊。

「加州對抗仇恨」（California vs Hate）是一個非緊急舉報系統，目...
「加州對抗仇恨」（California vs Hate）是一個非緊急舉報系統，目的在幫助被仇恨針對的個人和社區。

加州 移民 歧視

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