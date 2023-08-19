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仁愛誠信為校訓基督之家中文學校招生

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杉基督之家中文學校招收學前到九年級學生。
杉基督之家中文學校招收學前到九年級學生。

基督之家中文學校新學年度中文班正舉辦感恩招生中。課程分繁體及簡體字班。歡迎報名。

基督之家中文學校課程以教授中文及聖經為主。全年分上、下兩個學期，共上課三十次，分別在Fremont及Newark兩個校區上課。中文教材採用美洲華語(Meizhou Chinese)，此外，在兩個小時的中文課中，還會有30分鐘的中文聖經教學，使用聖文兒童聖經教材(Learning God's Word in Chinese)。除了這兩項統一教材之外，各班老師也會依學生程度和需要另外增加學習內容。

基督之家中文學校以仁愛誠信為校訓，按學生程度分班，採用小班教學，師資優良，教學經驗豐富。

上課地點：東灣Fremont分校在基督之家第三家，地址：4248 Solar Way, Fremont, CA 94538。時間：主日下午2時 至4時。

東灣Newark分校在基督之家第六家，地址：35479 Dumbarton Court, Newark, CA 94560。時間：主日下午1時30分至3時30分。

除了中文班之外，一至五年級男生及女生還可以參加位於Cupertino的幼童軍Pack 485。中文學校課程詳情及報名，請上網：www.hoccs.org。

基督之家中文學校學生在結業典禮上合唱中文詩歌。
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