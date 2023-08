貴騰賭場大酒店下載行動APP 輕鬆暢玩老虎機

貴騰彩票歡樂送。

在火熱的八月到加州 羅勒爾特公園市ROHNERT PARK貴騰賭場大酒店,享受無窮幸運!在每個星期六,下午12點至晚上8點,舉辦「高達100萬貴騰彩票歡樂送」。每次參與都保證贏獎!配對中獎號碼組合,妳將有機會贏取100萬現金、2023年款Tesla、免費老虎機遊戲、和更多獎賞!

此外,即日起至8月31日,每周四下午1時至6時,將舉辦「船上之旅夏日老虎機大賽」,頭獎有5000現金、7日遊輪、和參加25萬老虎機錦標賽的機會!每次大賽保證50位贏家。獎賞卡會員都可免費參加一次老虎機公開賽。

貴騰賭場大酒店現已推出全新行動APP,讓賓客可以隨時查詢個人專屬優惠和獎勵,並追蹤老虎機遊戲額度。該APP中的Resort Wallet™獨步北加 ,提供真正的無現金解決方案,讓賓客造訪賭場時可以隨時使用。

賓客可以在Google Play或App Store免費下載這款APP。需年滿21歲,方能申請會員卡或貴騰APP。欲知更多關於貴騰獎勵計劃完整訊息,請瀏覽:www.gratonresortcasino.com。

準備好迎接貴騰賭場大酒店一系列激動人心的活動,這些活動一定會點亮您的娛樂日曆!所有活動門票都可以在:www.gratonresortcasino.com網站上購買。

● 8/1 – Full Tilt cocktail competition

● 8/5 – Chubby Checker

● 8/26 – Jay Sean / The Party at Graton Pool

● 9/1 - Rock The Dock

● 9/9 – DJ Pauly D / The Party at Graton Pool

● 9/15 – Arnel Pineda & Lani Misalucha

● 9/23 – Jay Leno

● 9/29 & 9/30 – Thunder From Down Under

● 10/6 – Night Ranger