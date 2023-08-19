貴騰賭場大酒店下載行動APP 輕鬆暢玩老虎機
在火熱的八月到加州羅勒爾特公園市ROHNERT PARK貴騰賭場大酒店，享受無窮幸運！在每個星期六，下午12點至晚上8點，舉辦「高達100萬貴騰彩票歡樂送」。每次參與都保證贏獎！配對中獎號碼組合，妳將有機會贏取100萬現金、2023年款Tesla、免費老虎機遊戲、和更多獎賞！
此外，即日起至8月31日，每周四下午1時至6時，將舉辦「船上之旅夏日老虎機大賽」，頭獎有5000現金、7日遊輪、和參加25萬老虎機錦標賽的機會！每次大賽保證50位贏家。獎賞卡會員都可免費參加一次老虎機公開賽。
貴騰賭場大酒店現已推出全新行動APP，讓賓客可以隨時查詢個人專屬優惠和獎勵，並追蹤老虎機遊戲額度。該APP中的Resort Wallet™獨步北加，提供真正的無現金解決方案，讓賓客造訪賭場時可以隨時使用。
賓客可以在Google Play或App Store免費下載這款APP。需年滿21歲，方能申請會員卡或貴騰APP。欲知更多關於貴騰獎勵計劃完整訊息，請瀏覽：www.gratonresortcasino.com。
準備好迎接貴騰賭場大酒店一系列激動人心的活動，這些活動一定會點亮您的娛樂日曆！所有活動門票都可以在：www.gratonresortcasino.com網站上購買。
● 8/1 – Full Tilt cocktail competition
● 8/5 – Chubby Checker
● 8/26 – Jay Sean / The Party at Graton Pool
● 9/1 - Rock The Dock
● 9/9 – DJ Pauly D / The Party at Graton Pool
● 9/15 – Arnel Pineda & Lani Misalucha
● 9/23 – Jay Leno
● 9/29 & 9/30 – Thunder From Down Under
● 10/6 – Night Ranger
貴騰賭場大酒店(Graton Resort & Casino)座落於北加州極富盛名的酒鄉索諾瑪縣，貴騰賭場大酒店猶如一顆璀璨明珠鑲嵌於連綿起伏的丘陵。貴騰賭場大酒店隸屬於Graton Rancheria印第安部落聯盟並由該聯盟負責營運，提供刺激的賭檯遊戲、最新的角子老虎機和豐富多樣的高級和休閒餐飲，讓遊客和當地居民有更多娛樂選擇。欲知更多相詳情，請瀏覽：www.gratonresortcasino.com或致電：707-588-7100。
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