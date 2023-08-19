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中國歷代帝王金幣首套引爆金山華人收藏熱潮

工商訊
上海第一造幣廠等國家權威部門，採用最先進的工藝，完美復原華夏歷代皇帝真容，重磅打造出324枚「帝王金幣」。
上海第一造幣廠等國家權威部門，採用最先進的工藝，完美復原華夏歷代皇帝真容，重磅打造出324枚「帝王金幣」。

中華文明浩瀚綿延，王侯將相英雄輩出，從炎黃到溥儀，從上古到清末，歷代帝王堪稱一顆顆璀璨明珠，憑借雄才大略、文治武功、開疆拓土，展現了波瀾壯闊的盛世王朝，不斷推動歷史車輪前行，使中華文明屹立幾千年而不倒！沒有歷代帝王的蓋世功勛，就沒有中華文明的盛世輝煌！

為拯救恢復中國歷代帝王真容，讓億萬炎黃子孫一睹華夏歷代帝王聖顏，國家首次啟動「歷代帝王真容復原工程」，由上海第一造幣廠等國家權威部門，採用最先進的工藝，完美復原華夏歷代皇帝真容，重磅打造出324枚「帝王金幣」。金光四射，盡顯皇家風範。 至此，一部凝聚中華上下五千年文明的「帝王金幣博物館」磅礡問世，震驚華夏，轟動寰宇。

為拯救恢復歷代帝王真容，國家首次啟動「歷代帝王真容復原工程」，耗時10年，上百位文物專家、歷史學家查閱了《二十四史》等多部史籍，踏訪海內外數十萬公里，尋找遺存華夏帝王御影，終將324位中國歷代著名帝王真容一次搜羅齊全並完美黃金復原，成就轟動世界的最大文物復原工程。

「中國歷代帝王金幣」全套324枚，共耗用60克999純金，採用國際最先進的錢幣雕鑄技術，融合暗線、噴砂、鏡面、微縮、細雕等手法，在999黃金鏡面之上脈絡清晰細致地呈現歷代帝王金像真容，凸顯皇家風範，金光四射，不愧為一套黃金堆砌的「中國歷代皇帝真容博物館」。

單枚帝王金幣以百倍速度瘋漲，324枚「帝王金幣」引發收藏熱潮！女皇武則天金幣、朱元璋金幣等從最初100元面值暴漲到1萬多元，瘋漲100多倍！ 324枚帝王金幣堪稱史上收錄帝王最多、最全的「帝王金幣博物館」，一經發行就引發各地華人的收藏熱潮。

《中華歷代帝王幣》共324枚，由官方特許發行。每套均配有收藏證書、監制證書、防偽證書、出品證書、黃金鑒定證書等。統一原始發行價4500美元/套，舊金山配額發行15套，數量極少，先到先得。

舊金山發行專線：628-283-6378，唯一發行地址：Hilton San Francisco Financial District二樓Sansome會議室，750 Kearny St., San Francisco, CA 94108。

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