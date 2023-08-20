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矽谷八月份房地產市場動態比上月略為放緩

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這棟精緻的現代住宅建於2019年。
這棟精緻的現代住宅建於2019年。

最近毛伊島發生了可怕的野火，那些失去生命、親人、家園的人們的痛苦畫面，大家的心與毛伊島和大島社區同在。為了提供幫助，COMPASS家族的成員齊心協力支持那些受影響的人，讀者可通過GoFundMe與COMPASS家族一起提供捐款。

房地產行業僱用了數百萬人，而不僅僅是經紀和諮詢行業。想想建築、金融、保險、服務等。2021年，房地產行業貢獻了39億元，佔全國GDP的近17%。（數據來自全國房地產經紀人協會）當人們就業時，經濟就會繁榮。

地方和聯邦政府的壓力較小，因為他們需要向失業者提供較少的財政支持。但這也刺激了對大宗商品、能源、保險以及許多其他相關行業的需求。此外，居住得好的人們可以擁有更健康的鄰里、社區、更好的心理健康、更低的犯罪率、更強大的家庭、更好的學校等等。

由於利率較高和庫存較低，買家難以進入市場。預計明年利率將會降低。但不要等待它才購買，因為時機市場是一項不可能完成的任務。八月是學校開學、家庭進行最後一刻旅行的時期，市場比上個月略為放緩。

美國每天都有超過1萬人年滿65歲，而這一數字將在2024年夏季達到約1萬2000人的峰值。39%的購房者是嬰兒潮一代，其中一半都是現金買家，而只有28%的購房者是千禧一代。根據市場觀察，典型重複購房者的平均年齡為59歲。

本周我要向讀者們介紹一件新上市的物業：地址是59 Devonshire Avenue, Mountain View, CA 94043，這棟精緻的現代住宅建於2019年，採用優質材料和便利設施精心規劃。主樓層採用開放式平面設計，連接客廳、時尚感的餐廳、溫馨的家庭房以及廚房，自然光線透過寬敞的窗戶，廚房還配置了意大利定制櫥櫃、異國情調的檯面和頂級家電。主套房配有寬敞的步入式衣櫃和令人驚嘆的Versace瓷磚。

這棟精緻的住宅佔地有1萬0631平方英呎、生活面積有3458平方英呎，規劃了5間臥室4套半衛浴，靠近史丹福大學，位於矽谷的中心，毗鄰Google Fairchild園區，Devonshire公園就座落在附近，步行不遠便可抵達風景秀麗的Stevens Creek Trail。

交通也很便利，駕車片刻即可到達充滿活力的山景城市中心。騎自行車僅需很短時間即可到達Googleplex，離其他主要大型高科技公司也很接近。輕鬆前往Caltrain火車站和101、237、85等快速道路，銜接整個灣區。學區裡也有排名頂級的學校。可以在這個網址進行導覽：59Devonshire.com。

任何與房地產相關的事情，Sophie Tsang可以提供協助，請隨時與其聯繫，電郵：[email protected]，電話：650687-7388。

這棟精緻的現代住宅建於2019年。
這棟精緻的現代住宅建於2019年。

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