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華美銀行強勁表現再度被評最佳營運銀行

工商訊
《Bank Director》雜誌為超過24,000名銀行高層和董事提供行業資訊。在該雜誌發佈的各類年度評選中，華美銀行屢獲殊榮。
《Bank Director》雜誌為超過24,000名銀行高層和董事提供行業資訊。在該雜誌發佈的各類年度評選中，華美銀行屢獲殊榮。

在華美銀行於2023年8月16日公佈，該行母公司華美銀行集團在權威金融雜誌《Bank Director》2023年RankingBanking銀行評選中，憑藉傑出的營運表現，領先其他資產達500億元的美國銀行，摘得桂冠。

RankingBanking研究項目透過對美國300家規模最大的上市銀行進行評審，綜合考量銀行在2022年的盈利能力、股東權益報酬率（ROE）、資產報酬率（ROA）、有形股東權益、股價增值和股息等多項營運指標，研究增長和盈利之間的平衡關係，以及在確保穩健運營的前提下為股東創造長期價值的能力。此外，《Bank Director》雜誌還將機構的領導階層、董事會管理和技術創新納入考量範圍。

華美銀行董事長兼最高執行長吳建民（Dominic Ng）表示：「在慶祝華美銀行成立50週年之際，我們很榮幸能夠被《Bank Director》雜誌授予這項全國性權威榮譽。該獎項印證了銀行年復一年的優秀營運成果和強勁實力。華美銀行將憑藉一貫的傑出財務表現，再接再厲，繼續幫助我們的客戶向前邁進。」

《Bank Director》雜誌為超過2萬4000名銀行高層和董事提供行業資訊。在該雜誌發佈的各類年度評選中，華美銀行屢獲殊榮，包括在2021年的銀行績效計分卡排行榜（2021 Bank Performance Scorecard）中獲評500億美元及以上資產類別的最佳營運銀行，以及在2022年的RankingBanking研究結果中獲評最佳董事會。

華美銀行首席財務官Irene Oh表示：「銀行的強勁營運表現使我們有能力持續滿足客戶和股東的多元需求。獲評美國最佳營運銀行殊榮是對華美銀行3200名員工的業務實力、敬業精神和專業素養的認可。」

華美銀行致力於幫助客戶聯繫商機，向前邁進。該行母公司華美銀行集團（EWBC）為上市公司，股票在納斯達克全球精選市場（Nasdaq Global Select Market）交易。華美銀行為總部位於南加州的最大的獨立商業銀行，現有總資產685億元，在美國和亞洲共有超過120處服務網點。美國市場主要分佈於加州、喬治亞州、伊利諾伊州、麻薩諸塞州、內華達州、紐約州、德克薩斯州以及華盛頓州。更多關於華美銀行的資料，可在該行網址：www.eastwestbank.com查閱。

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