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精英羽毛球中心泛美青少年錦標賽獲空前勝利亮麗成績

工商訊
精英羽毛球中心（Elite Badminton Center)的學員們，在2023年舉辦之泛美青少年錦標賽中，代表美國隊，奪得多面金牌左起：Isaac Yang、Ryan Ma、Weslie Chen、Charles Gu教練、Veronica Yang、Chloe Ho、Nicole Krawczyk。
精英羽毛球中心（Elite Badminton Center)的學員們，在2023年舉辦之泛美青少年錦標賽中，代表美國隊，奪得多面金牌左起：Isaac Yang、Ryan Ma、Weslie Chen、Charles Gu教練、Veronica Yang、Chloe Ho、Nicole Krawczyk。

精英羽毛球中心(Elite Badminton Center)的學員，在今年7月13至21日於秘魯利馬市舉行之「泛美青少年羽毛球錦標賽」中，獲得了空前的勝利，替美國隊奪冠拿下多面金牌。

在團體賽中，代表美國隊迎戰的8名球員中有3名都是來自Elite Badminton Center (EBC)的學生，他們在决賽中以3比0的佳績擊敗加拿大隊，EBC選手拿下了關鍵的2分。

個人賽中，U19年龄组的5個項目（女單，女雙，男單，男雙，及混雙）的金牌也都被Elite Badminton Center (EBC)的學生全數囊括，創造了歷史性的記錄。

精英羽毛球中心Elite Badminton Center (EBC)的主教練Charles Chao Gu是美國隊教練組的成員之一，在團體和個人賽中，給予球員重要性的指導，使得學員們拿到了出色的成績，可謂功不可沒。

坐落於加州聯合市的精英羽毛球中心（Elite Badminton Center)成立於2020年，中心佔地1萬2千呎，設備專業完善，中心聘有高水平的前中國國家隊專業教練，為6至18歲的孩子以及成人提供團體和私人（1對1）課程。該中心也有專為羽毛球愛好族所開設的娛樂性羽毛學習課程，歡迎洽詢。

中心位於：33540 Central Ave., Union City, CA 94587。報名及洽詢開課詳情請送Email：[email protected]或至網站：elitebadmintoncenter.com。

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