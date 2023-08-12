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慈濟幸福人生北加講座佛法安身心 智慧勇氣 希望

工商訊
花蓮靜思精舍常住師父再度蒞臨北加州，為灣區有緣人，帶來二場難得的【幸福人生講座】。
花蓮靜思精舍常住師父再度蒞臨北加州，為灣區有緣人，帶來二場難得的【幸福人生講座】。

在這動盪不安的世界，我們面臨著天災人禍和疫情威脅，加上通貨膨脹和裁員的經濟困境，在這幾乎人人都感到憂鬱的時代，什麼是幸福人生的真諦？

睽違四年後，花蓮靜思精舍常住師父再度蒞臨北加州，為灣區有緣人，帶來二場難得的【幸福人生講座】。讓我們一起親近善知識，從深度對談中，學習如何用佛法安住身心，以智慧和勇氣，為自己也為他人，點燃希望的光！

幸福人生講座主講人有來自花蓮靜思精舍的釋德悅 和釋德宸師父，還有慈濟花蓮本會清修士黃思浩，潘靜涵。黃思浩原來任職北加IBM，因為欽佩證嚴法師的慈悲濟世理念和崇高理想，放棄高薪工作回到花蓮服務。

兩場幸福人生講座詳情如下：

八月十九日星期六，7:00-8:30pm(6:30pm入場，專人導覽佛陀的足跡佈展)，慈濟北加州分會感恩堂：2355 Oakland Road, San Jose, CA 95131。

八月二十一日星期一，7:00-8:00pm，舊金山支會會所：2901 Irving Street, San Francico, CA 94122。

參加登記連結：forms.gle/XhpA5UdvVuyHfGBe9。詳情請電：408-457-6969。慈濟廣邀社區大德們，歡迎邀請親友把握這難得的因緣，參加這場心靈的

盛宴。

北加 加州 疫情

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