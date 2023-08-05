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灣南小集京劇票房18日僑教中心公演免費入場

工商訊
由灣區票友及京劇愛好者組成的「灣南小集京劇票房」即將於18日公演，圖為全體團員 合影。
由灣區票友及京劇愛好者組成的「灣南小集京劇票房」即將於18日公演，圖為全體團員 合影。

由「灣南小集」京劇票房組織的響排式京劇折子戲表演，將於本月18日(周五)下午1至5時假南灣華僑文教中心(100 S. Milpitas Blvd, Milpitas, CA 95035)舉行，免費入場，歡迎京劇票友們踴躍前往聆賞。

表演將由邱曉雲清唱一段「春秋配」開鑼，然後演由王詩窔及彭則鵬演出「坐宮」及由馬光明、朱和英、錢麗曼演唱「二進宮」兩場折子戲，另外還有齊安平唱「西施」及馮德曼與馬潤潮的「烏盆記」兩齣戲的選場。

折子戲是一齣戲中的一部分，但其故事情節是完整的，如「坐宮」是「四郎探母」中的一折。而選場一般是一齣戲中最精華的一部分。表演者從93歲到50多歲，皆為灣區資深票友。

本著為灣區票友及京劇愛好者搭建快樂的演唱平台，提高京劇演唱與欣賞水平，及增進票友間交流的機會，在2019年6月成立了「灣南小集」。該票房現有票友及文武場面二十餘人。為提高演唱質量，不僅引入了專業人士，而且還不時邀請灣區內外高水平的演員及伴奏者參加活動。

票房每月定期在南灣文教服務中心聚會兩次到三次。

京劇是中華民族文化的瑰寶，但因正式登台演出對舞台佈置及服飾與彩妝的要求繁雜，費用昂貴，所以組織舞台表演的門檻較高，影響了票友登台的機會。

所謂響排，是指專業及業餘正式登台表演前的最後一次排練，除了不上妝、不要求穿戴戲服、沒有舞檯燈光及音響設備之外，其他演練內容一如正式登台，一般是在排練廳舉行。此次演出就按此方式舉行，簡單易行。

它可以讓票友們能通過此種演練來提高藝術水平，為日後正式登台表演提供了實踐的平台。演出也為灣區京劇愛好者提供了一次欣賞京劇的機會。

歡迎灣區票友及京劇愛好者，在8月18日（周五）下午一時光臨南灣華僑文教服務中心來欣賞、批評及指教！洽詢電話：510-366-0789。

京劇 灣區

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