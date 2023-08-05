我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

太猛了… 「芭比」上映14天全球狂破9億

前國安顧問波頓：若川普2024當選總統 美國將退出北約

霸屏紐約時代廣場陳奕迅北美巡演引發搶票熱潮

工商訊
陳奕迅9月20日舊金山Chase Center帶來原版精采演出。
陳奕迅9月20日舊金山Chase Center帶來原版精采演出。

香港歌手之最陳奕迅（Eason）結束7場台北小巨蛋7萬張門票搶光爆場「FEAR AND DREAMS」世界巡演，8月底開始的北美6個城市同步開票，引發搶票熱潮，高中低價位票瞬間秒售，目前票數所剩不多，想要親眼搶聽這場「Fear and Dreams」原汁原味舞台，快至購票官方平台Ticketmaster或Ticket leader。

陳奕迅在他慶生時表示，8月將帶領140人到紐約、 洛杉磯舊金山、芝加哥、溫哥華以及多倫多6大城市，進行為期1個月的巡演，興奮又緊張，其實世界各地要容納到Fear and Dreams的舞台，是一點都不簡單的，很幸運這次北美巡演可以去到不同的大型場館，每站video wall都以香港原版作藍本，配合各場地特性修改，希望帶給各站觀眾原汁原味的Fear and Dreams，及不同的新體驗。

6個城市北美巡演，8月30日紐約Barclays Center，9月6日多倫多Scotiabank Arena，9月10日芝加哥United Center，9月15日洛杉磯Honda Center, 9月20日舊金山Chase Center、9月25日溫哥華Pacific Coliseum，將在六大城市的萬人體育館帶來原版的精彩演出，為歌迷熱情獻唱！

陳奕迅(Eason Chan)的北美巡演， 7月8日晚上的紐約時代廣場驚喜霸屏，引來一眾線上和線下華人以及海外粉絲的轟動。作為能在紐約時代廣場上霸屏的少數亞洲歌手，主辦單位為本次演唱會造勢宣傳，亦讓(Eason Chan)成為少數能在時代廣場霸屏之亞洲藝人。

有著「金曲歌王」之稱的樂壇天王陳奕迅，不僅在全球華人中有著極大的盛譽，其影響力還輻射到了海外的其他社群。據美國新聞網站SFGate報導，陳奕迅是首位在舊金山Chase Center舞台上獻唱的亞洲藝人，創造了該場館的一項歷史。這無疑彰顯出陳奕迅在全球樂壇的廣泛影響力，他的音樂跨越語言和文化的障礙，贏得了全球樂迷的熱烈歡迎和尊敬。

望眼E神在海外巡演演出歷史上，將舞美製作空運至北美並在大名鼎鼎的萬人體育館中進行原版創意巡迴表演，陳奕迅這一次可謂是打破了自己的成績，能破陳奕迅記錄的，只有陳奕迅本人！

本次陳奕迅北美巡演的多倫多站，也再度選擇了當地最大的演出場館Scotiabank Arena（原名Air Canada Centre）進行演出。他曾在這裡舉辦過多次場他個人的演唱會，每次都座無虛席。這次再次回歸，是對他音樂魅力的最好見證，也是他對粉絲們熱愛的回饋。

陳奕迅的北美巡演，時代廣場驚喜霸屏，引來一眾線上和線下華人以及海外粉絲的轟動。
陳奕迅的北美巡演，時代廣場驚喜霸屏，引來一眾線上和線下華人以及海外粉絲的轟動。

舊金山 洛杉磯 華人

上一則

台灣辦桌宴重現矽谷 200人共聚僑教中心

延伸閱讀

香港著名歌手陳奕迅北美巡演 引發搶票熱潮，霸屏紐約時代廣場！

香港著名歌手陳奕迅北美巡演 引發搶票熱潮，霸屏紐約時代廣場！
登陸紐約時代廣場霸屏中心 香港著名歌手陳奕迅北美巡演已開票

登陸紐約時代廣場霸屏中心 香港著名歌手陳奕迅北美巡演已開票
陳奕迅台北連唱7場 曝護嗓不二法門「再來3場沒問題」

陳奕迅台北連唱7場 曝護嗓不二法門「再來3場沒問題」
陳奕迅北美六城巡演震撼登場　時代廣場驚喜霸屏 門票火熱開售

陳奕迅北美六城巡演震撼登場　時代廣場驚喜霸屏 門票火熱開售
陳奕迅在台巡演踩空 重提當年摔破睪丸意外

陳奕迅在台巡演踩空 重提當年摔破睪丸意外

熱門新聞

灣區知名幽默作家吳玲瑤在矽谷辭世，享年72歲。(陳漢平提供)

灣區知名幽默作家 吳玲瑤矽谷辭世

2023-08-01 02:17
根據 Apartment List 的數據，佛斯特城的租金比舊金山高出 47%。 （Getty Images）

想不到這個小鎮 成為灣區租金最高的地方

2023-07-30 21:48

脫離收容所 台父子現身感謝捐款

2023-08-01 12:25
美西編劇工會拉美裔作家委員會副主席、電視編劇和製片人里韋拉（Jorge Rivera）說，好萊塢編劇和演員罷工的一個重要原因，是流媒體摧毀了以往行之有效的商業模式。（記者劉先進／翻攝）

「昔拿1萬今僅4元」 流媒體讓收入劇減 好萊塢罷工主因

2023-07-29 14:06
Cindy兩天前收到了一封來自「聯合國貨幣基金組織調查小組」的詐騙電郵。（受訪者提供）

電信詐騙無孔不入 華人不堪其擾

2023-07-29 21:44
最新全美最佳醫院排名出爐，加州五家醫院躋身榮譽榜。（圖片取自Google地圖）

「全美最佳醫院」加州5家上榜 灣區2家獲選

2023-08-03 00:26

超人氣

更多 >
華裔企業家林建新疑自殺身亡 友人驚訝：沒有動機

華裔企業家林建新疑自殺身亡 友人驚訝：沒有動機
送別李玟後…甄妮同框劉嘉玲 獨生女罕見露面

送別李玟後…甄妮同框劉嘉玲 獨生女罕見露面
利息高達4.5% 七成中等收入民眾卻沒開高收益儲蓄帳戶

利息高達4.5% 七成中等收入民眾卻沒開高收益儲蓄帳戶
舊愛才剛離婚 湯姆克魯斯心癢想復合 後悔當年娶凱蒂？

舊愛才剛離婚 湯姆克魯斯心癢想復合 後悔當年娶凱蒂？
煮豆子加入這東西 減少脹氣還能更快熟

煮豆子加入這東西 減少脹氣還能更快熟