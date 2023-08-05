中小企業補助金及業主房屋抵押貸款援助10日舉辦申請說明會

線上學習如何申請政府援助金不能錯過。

針對近日舊金山 市政府撥出一筆資金，用以對中、小企業的援助及另一面向全加州 的房屋抵押貸款 補助計畫，美亞婦聯(AAWA)聯合舊金山博愛文化中心(CCSC)將於2023年8月10日(周四)舉辦講座會，對以上不用償還的援助計畫進一步說明，幚助華人社區更了解如何申請，搶得先機。

這次活動由美國泛亞美商會教育基金會(USPAACC)支持及世界日報媒體贊助舉辦。內容包括：指導舊金山縣市中、小型企業如何了解申請的步驟，因為該補助金計畫要求業者必須通過培訓課程後才可申請。

補助金範圍從5000元至50000元不用償還，可用於新企業和現有企業發展業務之用途等。合資格的條件包括：企業必須在舊金山縣市內運營和註冊BAN (Business Account Number 商業註冊號碼），但如已獲得舊金山許可的家庭托兒服務並不須要有BAN (Business Account Number商業註冊號碼）便可以申請。企業最近一次納稅申報表的總收入低於500萬，企業員工少於100人。合乎以上條件的企業均有資格申請。

另一講座是有關加州的抵押貸款救濟計畫，這範圍包括全加州房屋業主都可以申請 ，不用償還。該計畫的申請是免費的，許多加州房主已成功獲得援助，為陷入經濟困難的加州房主提供了數百萬元的資助。房主如果因受到COVID-19流行病影響而陷入經濟困難就可申請。如因錯過抵押貸款付款、遲交財產稅、貸款延期、部分索賠或受其它財務困難影響等問題，可能有資格獲得加州抵押貸款救濟計畫的援助。

講座日期：8月10日（周四），時間：下午2時。為了方便民衆參加，講座會將於現埸及線上（Zoom）同步進行。舊金山居民可親臨現場，地點：華埠康年海鮮酒家 Far East Caf：631 Grant Ave, San Francisco, CA 94108。如不能到現場，可在線上參加及提問。

欲參加的人士請從以下連結報名，完成報名的人士將於活動前收到電郵邀請，也可進入線上講座會。如有疑問請發郵件至：[email protected]。https://www.eventbrite.com/e/500050000-tickets-688530742987。