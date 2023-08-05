華人保健計劃CCHP與Hill Physicians醫療集團攜手合作擴大服務社區居民

CCHP與Hill Physicians醫療集團攜手擴大合作範圍，讓社區居民受益，這是加州最大的獨立醫療集團Hill Physicians Medical Group（Hill Physicians 醫療集團）與華人 保健計畫（CCHP）成功攜手合作的醫療服務項目，擴大聯邦保健優惠計畫（Medicare Advantage）的服務範圍。這意味著現有的 CCHP聯邦保健優惠計畫會員以及符合聯邦保健計畫資格的消費者，都能透過Hill Physicians醫療集團的網絡，擁有更多醫生選擇。

他們此次合作是基於2016年建立的夥伴關係，當時旨在為團體計畫及個人與家庭計畫提供服務。通過這次擴展，Hill Physicians醫療集團的服務將適用於CCHP聯邦保健優惠計畫，使數千名會員受益。Hill Physicians醫療集團首席執行官 David Joyner 表示：「很榮幸為CCHP的聯邦保健優惠計畫提供服務，讓更多三藩市及聖馬刁縣的會員以及有意加入的新會員，享受到Hill Physicians醫療集團的服 務。這次合作為計畫提供額外2300 位家庭醫生及專科醫生供會員使用。」

自2016年起，CCHP與Hill Physicians醫療集團攜手合作，致力滿足社區日益增長的醫療保健需求。 CCHP行政總裁盧永聲先生表示：「我們與 Hill Physicians 醫療集團的合作已接近十年，他們一直是我們 值得信賴的合作夥伴，為我們的團體計畫及個人與家庭計畫提供優質的醫療護理服務。現在，將Hill Physicians醫療集團的服務帶給CCHP的聯邦保健優惠計畫會員，是一個非常令人振奮的消息。」

此次擴大合作夥伴關係帶來的主要好處包括擴大醫生及醫療設施選擇：CCHP目前的網絡擁有超過7000個醫療提供者及設施，使會員能夠擁有更多家庭醫生及專科醫生的選擇。

便捷地獲得醫療服務：通過合作，CCHP與Hill Physicians醫療集團現在能夠更輕鬆地覆蓋服務地區內的社區及病人，讓他們更便捷地獲得醫療服務。

個人化優質護理：Hill Physicians 醫療集團擁有一批專業的醫生，他們會以豐富的知識及高度承諾為 CCHP 聯邦保健優惠計畫的會員提供靈活且個人化的醫療護理服務。

華人保健計畫CCHP成立於1986年，宗旨是通過迎合會員文化及語言的服務，提供優質且負擔得起的醫療保險 ，而改善社區居民的健康為己任。

欲了解更多詳情，請瀏覽網站：www.CCHPhealthplan.com，或致電：1-888-681-3888(周一至五，上午8時至晚上8時)。關於Hill Physicians Medical Group（Hill Physicians 醫療集團），請瀏覽網站：www.HillPhysicians.com。