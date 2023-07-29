天河大賭場歡迎俏龍軒正式進駐提供正宗中式美饌

「天河大賭場」引入享譽灣區 的中式餐飲食府「俏龍軒」。

「天河大賭場」歡迎中式餐飲食府「俏龍軒」正式進駐並盛大開業。備受James Beard機構讚譽及提名為出色餐廳企業家的「The Palette Group」總裁 Willy Ng 與「天河」聯袂合作，將正宗地道的粵式點心及佳餚，連同火鍋美食帶到了Elk Grove市，成為與親朋好友蒞臨親嚐美食及歡聚品茗的新熱點。

「天河大賭場」總裁兼首席營運官 Chris Gibase 表示：「享譽盛名的『俏龍軒』食府能夠進駐「天河大賭場」，為灣區 提供優質及正宗的粵式點心的美饌勝地，為此感到無比歡愉。」

「俏龍軒」室內裝修瑰麗堂璜，餐廳牆櫃內配置各款精緻茶具，卡座以雀籠開放的造型作為點綴，是一流的打卡勝地。「俏龍軒」供應多款精選名茶及粵式精緻點心、特色火鍋、精美小炒及不同麵食等佳餚美饌。餐廳並設有酒吧專櫃，讓大家在餐前一起舉杯暢飲。「俏龍軒」更是北加州 首家在賭場開設的火鍋食府。除此以外，「天河大賭場」內的 The Market，亦有知名中式餐飲「鯉魚門快餐」，供應精選中式美味點心。

Palette Group把灣區「俏龍軒」很多經典的菜式帶入「天河大賭場」，該集團總裁 Willy Ng表示：「很高興歡迎『天河』的賓客到來我們嶄新的美食空間，分享美味佳餚，我們的點心製作方式，既懷舊而又有時代感，馳名的五彩小籠包，香脆北京片皮鴨，俏龍軒經典火鍋，特式金柱雪山炒飯，以及智利銀雪魚柳，都是令人垂涎開懐。」

「俏龍軒」營業時間為周六及周日，上午11時至凌晨12時；周一，周二及周五，下午3時至凌晨12時；周三及周四休息。如欲瞭解更多詳情及預訂座位，請登陸：Skyriver.com/dining-and-drinks/dragonbeaux，通過OpenTable訂座系統留位及預覽菜單。

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