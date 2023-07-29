我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

瑞士冰川融化 驚現失蹤37年的登山客遺骸

7年撕扯 布裘終於有共識…協商解決3.5億葡萄園糾紛

天河大賭場歡迎俏龍軒正式進駐提供正宗中式美饌

工商訊
「天河大賭場」引入享譽灣區 的中式餐飲食府「俏龍軒」。
「天河大賭場」引入享譽灣區 的中式餐飲食府「俏龍軒」。

「天河大賭場」歡迎中式餐飲食府「俏龍軒」正式進駐並盛大開業。備受James Beard機構讚譽及提名為出色餐廳企業家的「The Palette Group」總裁 Willy Ng 與「天河」聯袂合作，將正宗地道的粵式點心及佳餚，連同火鍋美食帶到了Elk Grove市，成為與親朋好友蒞臨親嚐美食及歡聚品茗的新熱點。

「天河大賭場」總裁兼首席營運官 Chris Gibase 表示：「享譽盛名的『俏龍軒』食府能夠進駐「天河大賭場」，為灣區提供優質及正宗的粵式點心的美饌勝地，為此感到無比歡愉。」

「俏龍軒」室內裝修瑰麗堂璜，餐廳牆櫃內配置各款精緻茶具，卡座以雀籠開放的造型作為點綴，是一流的打卡勝地。「俏龍軒」供應多款精選名茶及粵式精緻點心、特色火鍋、精美小炒及不同麵食等佳餚美饌。餐廳並設有酒吧專櫃，讓大家在餐前一起舉杯暢飲。「俏龍軒」更是北加州首家在賭場開設的火鍋食府。除此以外，「天河大賭場」內的 The Market，亦有知名中式餐飲「鯉魚門快餐」，供應精選中式美味點心。

Palette Group把灣區「俏龍軒」很多經典的菜式帶入「天河大賭場」，該集團總裁 Willy Ng表示：「很高興歡迎『天河』的賓客到來我們嶄新的美食空間，分享美味佳餚，我們的點心製作方式，既懷舊而又有時代感，馳名的五彩小籠包，香脆北京片皮鴨，俏龍軒經典火鍋，特式金柱雪山炒飯，以及智利銀雪魚柳，都是令人垂涎開懐。」

「俏龍軒」營業時間為周六及周日，上午11時至凌晨12時；周一，周二及周五，下午3時至凌晨12時；周三及周四休息。如欲瞭解更多詳情及預訂座位，請登陸：Skyriver.com/dining-and-drinks/dragonbeaux，通過OpenTable訂座系統留位及預覽菜單。

「天河貴賓會員卡」是北加州眾多賭場中融合高科技的貴賓會員獎勵計畫之一，讓貴賓會員可以無須貴賓卡或現金也能夠輕鬆玩樂。該卡是獲取積分享受所有娛樂活動的萬能鑰匙，積分可用於Free Play或作餐飲付費。

現在成為「天河貴賓會員卡」會員，可立即獲得$20 Free Play作為開設會員帳戶的獎賞，只需在任何一部老虎機下注即可使用Free Play獎賞。該可透過電腦、平板或有拍照功能的手機在線上註冊登記。

「天河大賭場」優質吃喝玩樂新熱點是威爾頓部落（Wilton Rancheria）與Boyd Gaming公司的合作項目，由Boyd Gaming負責為部落承建及管理經營。賭場於2022年8月開業，提供面積達10萬平方呎的博彩娛樂場地，2100部最熱門老虎機、超逾80枱桌面遊戲及17家中西餐飲食府及美食廣場。瞭解詳情，請登錄：www.SkyRiver.com。

「俏龍軒」供應多款精選名茶及令人垂涎的粵式精緻點心、特色火鍋、精美小炒及多款不同...
「俏龍軒」供應多款精選名茶及令人垂涎的粵式精緻點心、特色火鍋、精美小炒及多款不同麵食等佳餚美饌。

加州 灣區 北加

上一則

泰勒絲周末灣區開唱 公共運輸增班、加強保安 盼增客流量

延伸閱讀

雲頂卡茨基爾大賭場　博彩遊戲一應俱全 獎賞多

雲頂卡茨基爾大賭場　博彩遊戲一應俱全 獎賞多
康尼島賭場公眾意見 交開發商參考當「好鄰居」

康尼島賭場公眾意見 交開發商參考當「好鄰居」
台南「麻省理工」竟是賭場 警帶回33名「師生」究辦

台南「麻省理工」竟是賭場 警帶回33名「師生」究辦
靠山吃山？ 賭城警察3劫賭場 判囚終身

靠山吃山？ 賭城警察3劫賭場 判囚終身
新州線上博弈 再延長5年

新州線上博弈 再延長5年

熱門新聞

次日treyday22在屋崙機場In-n-Out快餐店再次遭遇搶劫。（取自Reddit）

矽谷出差24小時內被搶兩次 事主：不會再來

2023-07-21 21:16
王太太從台灣搬運十幾箱行李返美，其中有五大箱的中文繪本，需要行李推車才得以搬動。(受訪者提供)

舊金山機場行李推車免費用 旅客上演搶車大戰

2023-07-25 19:27
如果不是這名大一新生，史丹福大學校長應該不用辭職。（電視新聞截圖）

大一新生不懈調查 揭穿學術錯誤 扳倒史丹福大學校長

2023-07-21 02:18
有些人在好市多購物時喜歡翻遍貨架以找到「最好的」，殊不知卻是不受歡迎的舉動。（本報資料照片）

結帳前不要… 客人5行為 好市多員工最討厭

2023-07-24 02:19
街貓在李景蘭的後院好像當自己家，或坐或躺的等著放飯。（李景蘭提供）

鄰居一口氣丟了20隻貓 善心華人成為貓媽媽

2023-07-26 17:21
圖為屋崙捷運上的乘客與執勤人員。（Paul Kuroda供圖）

3個月7人… 灣區捷運上吸毒過量死 人數續增

2023-07-26 02:20

超人氣

更多 >
值得三思…做這五件事 恐有損個人信用

值得三思…做這五件事 恐有損個人信用
有助識別和保護行李 20元行李束帶、吊牌省煩惱

有助識別和保護行李 20元行李束帶、吊牌省煩惱
港媒：中國火箭軍司令員李玉超等3高層被查落馬

港媒：中國火箭軍司令員李玉超等3高層被查落馬
保持大腦健康 神經科學家做這五件事

保持大腦健康 神經科學家做這五件事
疫後前途渺茫壓力攀升 中國年輕人選擇「出逃」海外

疫後前途渺茫壓力攀升 中國年輕人選擇「出逃」海外