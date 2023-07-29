Sophie Tsang分析23年七月矽谷市場動態

灣區聖馬刁縣（藍）以及聖塔克拉克縣（紅）的中位房屋售價。

隨著進入盛夏季節，房地產 市場出現了放緩的情況，這是季節性的現象。每年的六月和七月，許多學校的畢業典禮、新人婚禮、旅行計畫等，這些事情都會讓買賣雙方分散注意力。過了7月4日這一週之後，房地產市場活動便開始回升。與一個月前相比，房屋開放日吸引了更多的參觀者，訂價合理的上市房屋也收到了更多的出價購買。

上個月跟各位讀者提到，知名的保險 公司，如Allstate和State Farm，已經宣布他們將不再向加州 的新客戶提供住宅房屋保險。建議購房者不要提前取消房主保險條款。特別是在火災高風險區或洪水區購買房產的買家，應確保有保險涵蓋。如果沒有保險，貸款機構將不會提供資金，交易將無法完成。

正如上述所提到的，房屋保險的可取得情況仍然是潛在買家所關注的問題。不同的經紀人給出的信息相互矛盾。如果您打算購買房屋，請確保該目標房產可以獲得房屋保險。房主也應該核實他們自己是否能夠繼續獲得房屋保險的保障。

Sophie Tsang再次入選今年的《RealTrends America》最佳房地產專業人員的名單。他的目標是抱持真誠的關懷、卓越的房地產服務和重要的價值，尋求對我們的社區和客戶帶來正面且積極的影響。