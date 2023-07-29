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世界日報金色年華攝影大賽31日截止收件

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報名二維條碼。
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世界日報主辦，安樂居( On Lok ) 贊助之「金色年華」攝影比賽活動，在經過月餘的徵稿後，即將在下周一（7月31日）截止收件。感謝各界熱烈響應，一張張動人的照片，一個個溫馨的故事，引領我們走進了灣區長輩們的退休生活，也體會到了長者們的生活智慧。

「金色年華」攝影大賽開跑以來，受到空前的回響，想要參加卻仍未送件的人，不妨利用這最後的周末，翻翻自己的手機，找一張記錄家中長輩退休生活的照片，用掃描二維條碼或email的方式：[email protected]寄給世界日報，需附附參加人，姓名、電話、及個人email地址。

參賽者依年齡分為「青少年組」(20歲以下)、「成年組」(21至60歲)及「耆英組」(61歲以上)三組,每人限提交一張作品參賽。主辦單位將邀請主協辦單位及專業評審團，選出最具代表性和創意的作品,每組取前三名，可獲現金500元、300元、200元及證書。各組另選出5名佳作，獲頒獎狀與紀念品。

報名截止後，8月1日起展開線上投票環節，所有通過初審的作品將在「金色年華」投票網頁及本報微信公眾號上展出，供讀者及粉絲投票選出「最高人氣」獎，前三名同樣可獲500元、300元、200元獎金及證書。參與投票的讀者與粉絲也有機會參加現金抽獎，三名幸運得主可獲100元現金。

所有得獎作品將在9月23日（周六）上午，在世界日報於Cupertino Main Street舉辦之「2023中秋嘉年華」主舞台舉辦頒獎典禮，隨後於園遊會現場特設的展示區內，展示所有得奬作品。

有關「金色年華」攝影比賽報名詳情及更多資訊，請掃瞄報名網頁二維碼，或追蹤世界日報臉書專頁，及世界日報微信公眾號：WJSF或致電：659-259-2002或650-259-2043洽詢。

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