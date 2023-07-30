如何失業後重新出發西北互惠理財Jing Lee 提出幾項建議

失業是一件很讓人傷心的事情，出乎意料之外的丟了飯碗，不但嚴重打擊自信心，而且很可能因長期心情低落，而憂心忡忡。「生命中難免遇見低潮，最好的治療辦法，就是繼續邁步向前。如果您不幸丟了工作，這裡提供您幾項要訣，幫助您重新思考未來，調整生活的優先順序，重振士氣，」位於加州 聖荷西的西北互惠理財Northwestern Mutual財富管理顧問Jing Lee表示。

很多人覺得失業，尤其是被雇主開除，是一件很丟臉的事。因為感到難為情，所以對自己的就業 狀況保密。這固然是人之常情，但是這麼做，也許正好與直覺相反，可能長期而言影響到您的下一個就業機會。

儘管科技日新月異，徵才佈告欄早已數位化，但是超過百分之70的民眾表示他們目前的工作是通過自己的人脈找到的。許多工作機會根本不會登上徵才佈告欄，反而是通過口耳相傳，得知職位空缺的消息。

將您曾經共事過的每一個人，或是在同行或類似行業中您認識的人逐一列表。每天發出至少5封依照個別收件人量身打造的郵件，描述您目前的狀況，並表示希望和他們共進午餐或是喝杯咖啡 。

在失業後數週和數個月中，您很容易開始養成壞習慣。吃垃圾食物，偷懶不鍛煉，比平時更愛飲酒，或是不理會別人的電話和短信都是暫時減輕痛楚的自然反應。但是如果您縱容自己的壞習慣，找尋新工作就會變得更為艱難。「與其找一份和原來一模一樣的工作，不如花一點時間想一想您真正想做什麼，」Lee表示。

大多數人在失業後做的第一件事就是更新自己的履歷表，將最近的一份工作加上去。在更新履歷表的同時，不要只是說明工作內容，而是要告訴雇主，你過去有哪些成就。

譬如您也許不負責採購，但是卻將浪費減低了百分之15。也許您不是實際上的媒體經理，但是您將Instagram的觀眾人數變成原來的兩倍。只要你具體說明，您就是在向潛在雇主傳達您能夠帶來何種成效的清晰概念，也顯示您具備以效果為導向的工作倫理。

Northwestern Mutual幫助個人和企業達成財務保障已有超過165年歷史。通過整體性的規劃方式，Northwestern Mutual結合專業理財顧問的專長、個人化的數位體驗、和領先業界的產品，協助客戶規劃最重要的事務。

Northwestern Mutual在2022年財富雜誌500大（FORTUNE 500）公司中名列97，獲財富雜誌（FORTUNE）認可為2022年「全球最受愛戴」的人壽保險公司之一。