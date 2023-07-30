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陳佳演唱會8月6日聖荷西California Theatre舉行

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闊別灣區六年的中國大陸歌唱家陳佳將於8月6日再次親臨灣區和觀眾見面。
闊別灣區六年的中國大陸歌唱家陳佳將於8月6日再次親臨灣區和觀眾見面。

中國內地女歌唱家陳佳（Teresa Chen Jia）生於北京，被譽為當代於音色和演繹最近似鄧麗君的歌手。她精通鋼琴，也能作曲填詞。她推出過多張得到好評的HiFi專輯，也是國學推廣節目《輕談國學歌風雅》的主持人及主唱。

由櫻桃仙子(Cherry Fairy)和吳興記聯合主辦，美亞婦聯(AAWA)協辦，世界日報媒體贊助的陳佳加州巡演演唱會北加州站，將於8月6日（星期日）在南灣聖荷西California Theatre晚上7時30分舉行，地址：345 S. 1 st Street, San Jose, CA 95113。這是一次難得的機會。

目前尚有少量門票，有興趣欣賞陳佳演唱會的人士，請速向吳興記購票，查詢熱線：415-781-8330。售票處：Ng Hing Kee 吳興記(三藩市）648 Jackson Street, San Francisco, CA 94133。

中國歌唱家陳佳三歲起隨中央音樂學院鋼琴系教授學習鋼琴，考入中央音樂學院附小。十三歲獲得全國音協考級及中央音樂學院海內外鋼琴考級最高級證書，曾多次在北京市中小學藝術節中獲獎。十八歲參加清華大學舉辦的全國高中特長生鋼琴考試，獲得一級（最高級）證書以及北京大學舉辦的全國高中生鋼琴考試第二名。

陳佳多次出訪美國、俄羅斯、義大利、日本以及港、澳、台等多個國家和地區，參加各類演出數百場。

陳佳自幼受家人影響，對鄧麗君產生了非同一般的感情，癡迷於聆聽鄧麗君的歌曲。她的特點是可以精准地背唱鄧麗君各個時期多種語言的歌曲。她多次獲邀參加紀念鄧麗君的音樂會，包括2012年底簽約鄧麗君文教基金會，2013年在北京萬事達體育館參加同「一首歌十九億個掌聲」的鄧麗君紀念音樂會。

與周傑倫、梁靜茹、蕭敬騰等在臺北小巨蛋參加「追夢鄧麗君誕辰60周年紀念音樂會」。與王菲、蕭敬騰、彭佳慧、張靚穎等在北京首都體育館參加「追夢巨星耀北京」的紀念鄧麗君誕辰60周年音樂會。及2014年參加環球唱片公司「鄧麗君黃金黑膠唱片發佈會」等活動。

這次舉辦陳佳北美演唱會的贊助商包括：Fresh Green Inc.、Norcal Realty、Spiral 日本料理、Ramsell Capital、New Broadway Bistro、Shabu House、劍鋒建材公司、鴻圖海鮮酒家、鯉魚門、怡景麗宴、頤和北京、B-Chinatown.org、依力臣参茸藥行及金門女子公寓等機構。

陳佳個人專輯追夢鄧麗君經典。
陳佳個人專輯追夢鄧麗君經典。

北京 加州 蕭敬騰

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