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安樂居On Lok 22日起Fremont 三藩市及南灣分中心連續三周舉辦開放參觀

工商訊

安樂居（ON LOK）的「長者全面護理計畫」（PACE）創立於1971年，乃全國首創的一項優質服務。即使新冠疫情期間仍持續向社區推介，希望幫助舊金山縣、佛利蒙、聯合市、聖荷西等地有需要的長輩同胞。

目前，安樂居已分別在舊金山Bush街、跑華街、Geary街、30街、東灣佛利蒙、東聖荷西和聖荷西市中心設有7個日間護理中心。

PACE計畫是一項專為長者開設的全面醫療保健計畫，它將許多服務整合在一起。包含了安樂居各中心內的聽力、眼科、牙科、足科和其他專科等合約醫生服務。會員也可以在保持社交距離的情況去，就近前往各分中心，進行物理治療、見社工等。

相較其他機構的送餐服務，安樂居最大的不同是有專業營養師針對每位會員量身訂做營養餐。因為食物可以影響健康，尤其是對於患有糖尿病、高血壓等健康狀況的會員，營養師會在專業研究後，提供能幫到長者的健康飲食。

如果會員需要緊急服務，安樂居有24小時熱線。此外，安樂居還有上門照顧長者的家居護理服務，提醒長者吃藥、打掃房間等。

安樂居之所以廣受長者歡迎，主要在於其護理計畫，全方位且貼心。而其他日間護理服務可能不包含醫療、或沒有自己的家居護理員，而安樂居全部提供。

有意申請加入PACE計畫的長者，年齡需要在55歲以上，並且是居住在舊金山縣、佛利蒙、聯合市、聖荷西的服務範圍內。安樂居在接到申請後，會先做一個評估，通過評估後，再經過州府審核，即可加入，簡單便捷。

安樂居除了接收白卡和紅藍白卡, 也致力幫助有興趣的長者申請加入。

您想進一步了解安樂居的長者全面護理計畫並參觀安樂居日間護理中心，與中心的醫生和護理團隊見面嗎？歡迎出席「見面會」，舉辦時間及地點如下：

7月22日（周六，10:00am-12:00pm)：東灣On Lok PACE Peralta Center, 3683 Peralta Blvd, Fremont, CA 94536。8月2日（週三，3:00pm-5:00pm)：三藩市On Lok PACE at IOA, 3575 Geary Blvd, San Francisco, CA 94118。8月12日（周六，10:00am-12:00pm)：南灣On Lok PACE San Jose Center, 299 Stockton Ave, San Jose, CA 95126。

歡迎致電：1-866-526-9622報名參加。免費點心招待。

聖荷西 舊金山 白卡

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