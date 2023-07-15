中醫博士方志男本周蒞臨灣區舉辦LE PIVOT紓環波講座

方志男醫師蒞臨灣區舉辦LE PIVOT紓環波講座。

著名中醫博士方志男醫師本周蒞臨灣區舉辦LE PIVOT紓環波講座，內容涵蓋：從美顏到全身治療，産生稜鏡效應的獨門針法，提升市場定位與治療成效，並提供免費問診及收費治療。

中醫師在傳統的醫療診所系統為病患奉獻了一生的精力，很難有多餘的時間去看外面的世界，而西醫能以醫學 技術開展了新的醫美美容市場，不但增加了服務更多患者的機會，更為西醫們創造了新的財富。

在現今社會健康保險的制度下，針灸師的報酬受到限制，使得針灸市場在發展上也受限。美顏針灸在目前市場上屬於高價位的針灸治療項目，在無副作用、安全的前提下，漸漸被愛美人士所親睞。因此，美顏針灸與時尚 美容市場接軌，將會是明日之星。

醫業界知名方志男醫師係遼寧中醫藥大學中醫博士、台灣中央大學物理碩士、台灣中華經絡美容醫學會理事長、暨美國加州執業針灸師，方醫師將行醫三十餘年的經驗，重新檢視黃帝內經的面示圖，發現新的奧妙，在臉部針灸來啓動身體五個層次的效應，提升內在的修復能力讓內臟功能得以反饋至臉部，使臉部的美顏針灸能激活內在能量的效果呈現。

西醫醫美治療的患者，或有因不適而必須重新修復來平緩過度的侵入式刺激與填充物，難免在接受治療後會有些不適或後遺症，這些問題我們可以用le pivot針法來幫助處理，讓更多愛美的人士能無後顧之憂的愛自己。

世界各地的頂級SPA擁有大量的高階層客人，經營者也以皮膚的保養為基礎,研發各式先進的保養品和按摩技術，經過半世紀來，業者也找不到除了保養品以外，更有效率又能被客人接受的新自然療法。

以創新為時尚品牌的紓環波(Le Pivot)，將是上述兩個産業尋求脫困的解答。歡迎北美的針灸師們來和方醫師交流這個嶄新、以美顏來激活全身的保養觀念和針灸技法。

本周末七月14、15、16日歡迎在San Francisco加州大學 硅谷課堂上見!報名電話:408-532-5567，[email protected]，地址：441 De Guigne Dr., Sunnyvale, CA 94085。

LE PIVOT紓環波講座時間：7月15日(周六)下午2時至5時，收費300元，主題：中風後遺症與痛症的針灸治療(含LE PIVOT針法、耳針)，7月16日(周日) 下午2時至5時，收費300元，主題：眼科疾病之針灸治療(含LE PIVOT針法、耳針)。CLINIC診療時間：7月15日(周六)上午10時至下午1時，7月16日(周日) 上午10時至下午1時，歡迎預約報名。