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世界日報金色年華攝影大賽感謝熱烈回響31日截止報名

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復活節婆孫採蛋。
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世界日報主辦，安樂居(On Lok)贊助之「金色年華」攝影比賽活動，受到了空前的回響，耆英長輩們紛紛用照片分享了他們退休後的快樂生活，無論是蒔瓜種菜、捻花惹草、含飴弄孫、海釣爬山，一張張動人的照片，一個個溫馨的故事，讓我們走進了灣區長輩們的退休生活，也體會到了長者們的生活智慧。分享關心耆英長輩也正是主辦及贊助單位舉辦這項活動的主要目的。

這項活動也希望更多的青少年及成人組朋友來參加，用鏡頭補抓記錄爺爺奶奶，爸爸媽媽在日常生活中的點點滴滴，這些動人的時刻，也將長久留存，成為美麗的回憶。

「金色年華」攝影大賽不要求您是攝影達人，也不需要您擁有高超的攝影器材，只要用手機，記錄每一段精彩畫面，用簡短的文字告訴我們，照片中的溫馨故事，比賽評分將以動人指數為評分標準。

參賽者依年齡分為「青少年組」(20歲以下)、「成年組」(21至60歲)及「耆英組」(61歲以上)三組,每人限提交一張作品參賽。

主辦單位將邀請主協辦單位及專業評審團，選出最具代表性和創意的作品，每組取前三名，可獲現金500元、300元、200元及證書。各組另選出5名佳作,獲頒獎狀與紀念品。參加辦法非常簡單，只要掃描二維碼或將照片、姓名、電話、個人email地址送至：[email protected]即可參加。

報名截止後，8月1日起展開線上投票環節，所有通過初審的作品將在「金色年華」投票網頁及本報微信公眾號上展出，供讀者及粉絲投票選出「最高人氣」獎，前三名同樣可獲500元、300元、200元獎金及證書。參與投票的讀者與粉絲也有機會參加現金抽獎，三名幸運得主可獲100元

現金。

所有得獎作品將在9月23日世界日報於Cupertino Main Street舉辦之「2023中秋嘉年華」活動現場舉辦頒獎典禮，並於園遊會現場展示所有得奬作品。

有關「金色年華」攝影比賽報名詳情及更多資訊，請掃瞄報名網頁二維碼，或追蹤世界日報臉書專頁及世界日報微信公眾號(WJSF)，或致電：659-259-2002或650-259-2043洽詢。

「海釣」叫我第一名。
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揹起了洋娃娃。
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「梅花梅花滿天下….」。
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