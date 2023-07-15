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杉釦富遠紅外線免加水足浴桶灣區讀者特價499不含稅運費

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杉釦富遠紅外線免加水SC-801基本型足浴桶。
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疼痛不會因為季節改變而有大的不同，「冬病，夏治」。人體之陽氣「生於春，長於夏，收於秋，藏於冬」，冬季陰氣上升到達頂點，機體容易遭受寒邪侵犯，往往陽氣不足。而春夏，由於氣溫升高，經絡通達，氣血充沛。利用這一有利時機治療某些寒性疾病，能夠驅風祛寒，祛除體內沉痼，調整人體的陰陽平衡並為秋冬儲備陽氣，令人體陽氣充足至冬至時則不易被嚴寒所傷。

而「夏治」指夏季這些病情有所緩解，趁其發作緩解季節，適當地配合使用温熱理療產品，以預防冬季舊病複發，或減輕其癥狀。杉釦富高效能遠紅外線產品，促進血液循環，增加體熱，舒緩疼痛、體寒冰冷帶來的困擾，一年四季皆可用，安全無負作用。

「四季泡腳皆得益」泡腳能夠改善末稍神經和手腳、脊椎冰冷，血液循環不好的問題。用水泡腳，尤其對年長者，不安全也不方便，不能久泡，更無法恆溫，始終無法讓整個身體因為泡腳而暖起來，也不能加速身體內的微血管循環。

杉釦富免加水足浴桶，加強身體血液循環，對於糖尿病心臟病所引起的水腫導致走路不便、平衡高底血壓、靜脈曲張、腳底筋膜炎、體寒、手腳冰冷等症狀，都有非常好的舒緩幫助。

杉釦富遠紅外線免加水SC-801基本型足浴桶，特價$499（不含稅及$45運費)，現在購買可省超過$100以上，特價只限現場購買，不包括網路訂購。網路訂購：$599＋稅＋$55運費。

杉釦富公司推出台灣高效能遠紅外線產品長達八年，廣受好評，110V，即插即用，一年免費保固，在地服務，方便好用，多項產品獲得日本、德國等醫衛大國專利，獲得無數消費者的喜愛及好評。

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杉釦富免加水足浴桶，加強身體血液循環。
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心臟病 血壓 糖尿病

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